С 10 декабря компания GM Uzbekistan открыла прием заказов на кроссовер Chevrolet Tracker, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе компании.

Автомобиль будет представлен в двух комплектациях. Розничная цена Tracker LT M/T составит 184308855 сумов, Premier A/T — 215680575 сумов. Для сравнения рекомендуемая розничная цена на аналогичные модели в Казахстане установлена на уровне 144,1 млн и 168,8 млн сумов, соответственно.

На первом этапе продажей и обслуживанием Tracker будет заниматься филиал первого в Узбекистане мультибрендового автосалона Nurafshon AvtoCenter по адресу: Сергелийский район, ул. Обихаёт, д. 39.

Tracker укладывается в требования субкомпактного класса: 4257 мм в длину, 1776 мм в ширину и 1679 мм в высоту. Топливный бак автомобиля — 53 л.

Двигатель с объемом 1,8 л развивает мощность в 140 лошадиных сил при 6200 оборотов в минуту. Расход топлива с трансмиссией MT5/AT6 в смешанном цикле на 100 км составляет 7,1 л. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 10,6 секунды. Модель получила 4-цилиндровый двигатель.

В зависимости от комплектации автомобили имеют автоматический круиз-контроль, информационно-развлекательную систему (BYOM2) и светодиодные дневные ходовые огни. В нее также входят шесть подушек безопасности, задние датчики парковки, а также алюминиевые диски ‘R18 215/55.

«Внедрение автомобиля Tracker в модельный ряд компании осуществляется в рамках введения нового класса SUV В и не является заменой выпускаемого ранее компанией GM Uzbekistan автомобиля Саptiva», — отметили в компании.