Министерство здравоохранения Узбекистана переехало в новое здание на улице Алишера Навои, 4 в Шайхантахурском районе Ташкента, сообщила пресс-служба Минздрава.

6 ноября 2020 года президент Шавкат Мирзиёев провёл видеоселекторное совещание по вопросам здравоохранения. На заседании замглавы Минздрава Абдулла Азизов посетовал на малую вместительность здания с учётом расширения штата для цифровизации системы здравоохранения и новых задач, а также указал, что оно не отвечает современным требованиям. Он попросил президента выделить более вместительный объект.





Президент в ответ предложил бывшее здание Министерства сельского и водного хозяйства, которое в итоге было реконструировано и передано Минздраву.

Шавкат Мирзиёев на том совещании также поблагодарил Абдулла Азизова за возвращение в Узбекистан и поддержку реформ в тяжелое время. Глава государства поручил ускорить цифровизацию системы здравоохранения и внедрение телемедицины.

Постановление президента от 7 декабря 2018 года (ПП-4055) Государственному комитету по инвестициям было поручено включить в Государственную программу развития Узбекистана на 2019 год реконструкцию здания Министерства здравоохранения, расположенного на улице А. Навои, 12. Но в итоге этот пункт не был реализован.