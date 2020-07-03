Постановлением президента Узбекистана от 3 июля назначены четыре новых заместителя министра здравоохранения, сообщила пресс-служба Минздрава.

Эльмира Иркиновна Баситханова (1958 г. р., выпускница Ташкентского государственного медицинского института — 1981, специальность — лечебное дело, доктор медицинских наук) вновь заняла пост замминистра. С февраля она работала первым заместителем министра по делам махалли и семьи.

Начав трудовую деятельность в клинической больнице скорой неотложной помощи Ташкента, в 2011—2016 годах она работала заместителем премьер-министра — председателем Комитета женщин Узбекистана, а затем, до середины 2019 года, была заместителем министра здравоохранения, после чего вернулась на пост вице-премьера — председателя Комитета женщин.

Вторым замминистра стал Улугбек Юсупхонович Сабиров (1974 г. р., выпускник 2-го ТашМИ — 1997, лечебное дело, доктор медицинских наук). С 2013 года он работал директором Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра дерматологии и венерологии. Ранее занимал разные должности в НИИ дерматологии и венерологии.

Еще одним заместителем министра — вместо Баходира Низомова, перешедшего на другую работу, — назначен Шахрух Шатургунович Шарахметов (1977 г. р., выпускник Ташкентского государственного экономического университета — 1998 и Университета Эксетер Великобритании — 1999, экономика, финансы и инвестиции). До этого назначения работал заместителем министра финансов.

Четвертым замминистра стал Абдулла Абдисаламович Азизов (1981 г. р., выпускник Нагойского университета Японии — . 2003 и Университета мировой экономики и дипломатии — 2004, магистратура: финансы и международный бизнес, окончил магистратуру Орхусского университета Дании и Орхусский технический колледж по специальности программирование).

В 2006−2019 годах работал в компаниях Дании, с сентября 2019 года занимал пост заместителя председателя Государственного налогового комитета.