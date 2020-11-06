Отныне никто не будет вмешиваться в деятельность Министерства здравоохранения и его кадровые вопросы. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании по вопросам здравоохранения в пятницу, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

«Врачи, главные врачи и другие медицинские работники больниц, поликлиник не будут привлекаться к каким-либо дополнительным работам. Руководителям, за исключением президента и премьер-министра, запрещается вызывать на совещания министра здравоохранения и его заместителей. Это требование касается и хокимов на местах», — подчеркнул президент.

«Я сам выбрал министра Абдухакима Хаджибаева. Министр должен быть строгим, требовательным. Он хорошо знает ситуацию в системе», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Глава государства также поручил, чтобы все специализированные медицинские центры открыли филиалы в регионах. «Люди из регионов не должны приезжать в Ташкент. Они должны получать лечение у себя на местах», — пояснил он.