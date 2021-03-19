Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на внеочередной сессии Ташкентского областного кенгаша народных депутатов в пятницу в Нурафшане остановился на вопросе выборности хокимов, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

«Много говорится о том, чтобы сделать и должность хокимов выборной. Я это и сам говорил. Но есть один вопрос: готовы ли мы сейчас избирать хокимов? Мы даже председателя махалли не можем справедливо избрать», — заявил глава государства.

«Когда мы пытаемся организовать справедливые выборы председателя махалли, собирают толпы и пытаются избрать своего. Разве это не предательство внедрять выборы в среду, к которой не готово общество? Это настоящее предательство!», — сказал он.

«Думаете, я этого не хочу? Я этого очень хочу. И я это хорошо понимаю. Но кого мы будем избирать?» — задался вопросом президент.

«Но я верю, что со временем мы, конечно, придём и к выборам хокимов», — отметил он.

Шавкат Мирзиёев впервые выступил с предложением сделать должность хокимов выборной ещё в декабре 2016 года. В августе 2017 года он заявил о готовности «прямо сейчас» внедрить систему народного избрания хокимов.

«Я этого хочу. Если [хокима] будет избирать народ, а он будет действовать в интересах народа, то кто ещё нужен президенту? Другой вопрос: готовы ли к этому избиратели и избираемые? Будет ли соответствовать уровень избираемого хокима реалиям нашего времени?» — отмечал Шавкат Мирзиёев.

В сентябре 2020 года глава государства снова подчеркнул, что «хокимы должны избираться народом».

Сейчас хокимы областей и Ташкента назначаются и освобождаются от должности президентом после утверждения соответствующим кенгашем народных депутатов. При этом кандидатуру предлагает президент — после консультаций с каждой из представленных в кенгаше партийных групп. Хокимы районов и городов назначаются и освобождается от должности хокимами области (хокимы районов Ташкента — хокимом города) и утверждается соответствующим кенгашем.

В феврале депутат Расул Кушербаев заявил, что не согласен с мнением, что народ не готов к выборам хокимов. «Не готовы те, кто даёт разрешение», — говорил он.