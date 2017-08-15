Шавкат Мирзиёев: «Готов прямо сейчас перейти к народным выборам хокимов»

Хоким Алмалыка и три руководителя других городских структур были освобождены от должностей после посещения города Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в минувшую пятницу, сообщили «Газете.uz» в хокимияте Ташкентской области.

На встрече с активом Алмалыка глава государства указал на недочеты и подверг критике деятельность руководителей города — хокима Бахрома Маннапова, занимавшего пост с 2015 года, а также начальника Управления внутренних дел, прокурора и главы налоговой службы.

«Сегодняшнее состояние Алмалыка меня совершенно не устраивает», — заявил Президент. Его выступление было показано в программе «Ахборот 24» телеканала «Узбекистан 24». Он сказал, что не думал, что все настолько запущено, и приравнял действия руководящей четверки к государственной измене.

Новым хокимом города стал Мирагзам Миркасимов, до марта работавший главой администрации Юнусабадского района Ташкента.





Президент заявил о готовности «прямо сейчас» внедрить систему народного избрания хокимов.

«Я этого хочу. Если [хокима] будет избирать народ, а он будет действовать в интересах народа, то кто еще нужен Президенту? Другой вопрос: готовы ли к этому избиратели и избираемые? Будет ли соответствовать уровень избираемого хокима реалиям нашего времени?» — отметил глава государства.

Диалоги с народом, появление хокимов на телевидении, сессии вопросов и ответов — все это делается для того, чтобы люди «научились задавать вопросы, научились брать ответственность, научились понимать реальную ситуацию, прекратились слухи, научились говорить открыто», подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

И прокурор, и хоким Алмалыка, и хоким Ташкентской области должны жить в тех же условиях, что и народ, продолжил Президент.

«Я принял решение — мы убрали многочисленные совещания. Четверо руководителей района — хоким, прокурор, начальник Управления внутренних дел, глава налоговой службы — будут жить в центре города вместе с населением… Государство обеспечит их жильем, они будут жить дышать таким же воздухом. Если будет свет, будут жить со светом. Если света не будет, то без света. Если дорог не будет, то будут жить без дорог. Если не будет воды, то без воды. Если они на себе прочувствуют дороговизну хлеба, мяса, продуктов на рынке, то я их приму в свою команду, иначе — нет», — подчеркнул глава государства.





Президент заявил: «Мы сильно опоздали, люди нами недовольны… Мы должны попросить прощения за то, что они нас терпели».

Виртуальная и народные приемные направлены на то, чтобы разговорить людей и научить их жить «свободнее», подчеркнул он. «Мы должны научиться считаться с людьми. Если мы не определим человека как высшую ценность, то продолжим совершать ошибки», — резюмировал он.





Отныне каждые три месяца четверка руководителей на своих территориях должны будут посетить каждый дом. «Они будут все записывать: „В доме Эшмата живут пятеро, двое работают, один болеет, денег нет, ему надо в больницу. Нет света, воды, газа“. Они будут записывать все в журнал, если не будет какой-то страницы, будут отвечать головой».

Запись будет вестись и в письменной, и в электронной форме, руководители будут снабжены планшетами. Каждые три месяца Президент будет лично принимать каждого руководителя. «Для чего? Чтобы принять верное решение. Чтобы правильно использовать каждый сум», — заявил Шавкат Мирзиёев.