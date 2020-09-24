Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 сентября провел видеоселекторное совещание по дополнительным мерам развития предпринимательства в регионах, сообщила пресс-служба главы государства.

С 1 мая в Узбекистане введена система рейтинговой оценки социально-экономического развития регионов, впервые были изучены экономические показатели, среда поддержки бизнеса, инфраструктура и уровень использования имеющихся ресурсов в районах и городах.

По итогам анализа территориальным единицам присвоены категории «хорошая», «средняя» и «неудовлетворительная» исходя из состояния развития предпринимательства. Так, ситуация признана «хорошей» в 48, «средней» в 119 и «неудовлетворительной» в 33 районах и городах.

Отмечено, что входящие в экономический комплекс министерства и ведомства должны превратиться в организации, «служащие предпринимателям». Подчеркнута важность задействования потенциала районов и городов с «неудовлетворительной» ситуацией, популяризации опыта территорий «хорошей» категории, говорится в сообщении.

Указано, что хокимам районов и городов и их заместителям, добившимся примерных показателей, будет назначена 30-процентная надбавка к заработной плате, а к главам территорий с неудовлетворительной ситуацией будут применены взыскания.

«Руководитель, который ничего не делает для улучшения жизни людей, не проработает и дня», — подчеркнул президент.

Определено, что в районах и городах с оценкой «неудовлетворительно» и «средне» будет внедрена система антикризисного управления. Изъявивший желание руководить территорией может представить свою программу развития района или города в местных кенгашах народных депутатов. Претенденты, защитившие свои программы перед народными представителями, будут назначены хокимами с правом привести в руководство свою команду.

«Хокимы должны избираться народом. Мы однозначно придем к этому», — сказал он.

Президент впервые выступил с предложением сделать должность хокимов выборной в декабре 2016 года.

«Если каждый регион будет сам выбирать своего руководителя, можно добиться резкого повышения ответственности руководителей перед народом и обществом», — заявлял руководитель страны.

В августе 2017 года он заявил о готовности «прямо сейчас» внедрить систему народного избрания хокимов.

«Я этого хочу. Если [хокима] будет избирать народ, а он будет действовать в интересах народа, то кто еще нужен Президенту? Другой вопрос: готовы ли к этому избиратели и избираемые? Будет ли соответствовать уровень избираемого хокима реалиям нашего времени?» — отмечал Шавкат Мирзиёев.

В настоящее время хокимы областей и Ташкента назначаются и освобождаются от должности президентом. Кандидатуры хокимов для утверждения областным и Ташкентским городским Кенгашем народных депутатов представляются президентом после проведения консультаций с каждой из представленных в соответствующих кенгашах партийных групп. При этом хоким района, города назначается и освобождается от должности хокимом области, города Ташкента и утверждается соответствующим кенгашем.