Народ Узбекистан готов к выборам хокимов, считает депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, член фракции Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) Расул Кушербаев.

«Кто сказал, что не готовы?.. Я считаю, что это хокимы не готовы избираться путём выборов. Они сами не готовы. Боятся. „Я, наверное, не смогу пройти, если будут выборы“, „Кто за меня будет голосовать“. Знаете, утрачено доверие. На самом деле, человек, который говорит, что народ не готов, сам боится. Возможно, он сам не готов», — сказал парламентарий в интервью проекту Yangiyo’lliklar TV.

Расул Кушербаев подчеркнул, что жители Узбекистана достаточно образованы и способны выражать своё мнение.

«Как [народ] может быть не готов? Как у людей не может быть мнения? Они не учились что ли? Или вышли из джунглей и ничего не знают? Простите, но наш народ умеет писать и читать, выражать своё мнение… Когда человек не готов? Если он жил в джунглях среди животных, одичал и не знает, что такое выборы. Я не согласен с тем, что люди не готовы», — сказал он.

Депутат считает, что к выборам хокимов «не готовы те, кто даёт разрешение».

«У них может быть страх того, что народ может не избрать людей, которых они хотят», — заявил он.

Расул Кушербаев заявил, что при избрании председателей махаллей хокимы могут проявлять лояльность к какому-либо кандидату (по закону кандидатуры на пост председателей (аксакалов) сходов граждан согласовываются хокимами).

«Если выдвигают двух-трёх кандидатов, иногда [хокимы] исключают некоторых, потому что они могут сказать: „Завтра он будет мне надоедать“… Во время выборов депутатов я тоже заметил несколько случаев. Например, люди сами выбирали многих депутатов без какого-либо влияния. Но есть и те, кто прошёл по желанию других», — отметил он.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев впервые выступил с предложением сделать должность хокимов выборной ещё в декабре 2016 года. В августе 2017 года он заявил о готовности «прямо сейчас» внедрить систему народного избрания хокимов.

«Я этого хочу. Если [хокима] будет избирать народ, а он будет действовать в интересах народа, то кто ещё нужен президенту? Другой вопрос: готовы ли к этому избиратели и избираемые? Будет ли соответствовать уровень избираемого хокима реалиям нашего времени?» — отмечал Шавкат Мирзиёев.

В сентябре 2020 года глава государства снова подчеркнул, что «хокимы должны избираться народом».

Сейчас хокимы областей и Ташкента назначаются и освобождаются от должности президентом после утверждения соответствующим кенгашем народных депутатов. При этом кандидатуру предлагает президент — после консультаций с каждой из представленных в кенгаше партийных групп. Хокимы районов и городов назначаются и освобождается от должности хокимами области (хокимы районов Ташкента — хокимом города) и утверждается соответствующим кенгашем.