За счёт усиления контроля над соблюдением карантинных требований в Узбекистане нарушителей санитарно-эпидемиологических правил стали чаще привлекать к ответственности, сообщил «Газете.uz» пресс-секретарь МВД Узбекистане Шохрух Гиясов.

По его словам, в связи с ростом уровня заболеваемости коронавирусом с 16 марта правоохранительные органы усилили разъяснительную работу среди населения о необходимости соблюдения карантина и ношения масок.

За последние трое суток в Узбекистане за нарушение карантинных правил привлечены к ответственности 947 человек (14 марта — 245, 15 марта — 302, 16 марта — 400). Из них в Ташкенте — 113 человек (40, 13, 60), Ташкентской области — 66 (29, 13, 23), Самаркандской — 113 (0, 48, 65), Бухарской — 5, 4, 7), Ферганской — 444 (147, 141, 156), Наманганской областях — 167 (0, 82, 85). В Хорезмской области за три дня оштрафовали одного человека, в Навоийской — 3, в остальных регионах нарушители не регистрировались.

Пресс-секретарь ведомства сообщил, что к административной ответственности привлекаются грубые нарушители карантина, которые, к примеру, не соблюдают домашний карантин, а также работники сферы обслуживания — салонов красоты, рынков и торговых объектов.

В результате, если 14 марта к ответственности были привлечены 245 человек, то 15 марта — 302, а 16 марта — еще 400. В разрезе регионов больше всего нарушений выявляется в Ферганской области (147, 141 и 156). Скорее всего, такой показатель связан с тем, что с 17 октября нарушителей масочного режима фиксируют камеры видеонаблюдения.

В Ташкенте к ответственности привлекли 40, 13 и 60 человек соответственно. Примечательно, что 14 марта в 10 регионах страны ни один человек не привлечён к ответственности за нарушение карантинных требований.

Всего с начала пандемии оштрафованы 899,3 тысяч человек (больше всего: в Ташкенте — 117,6 тысяч, Ташкентской — 177,6 тысяч, Ферганской области — 127,6 тысяч и Самаркандской областях — 101,8 тысяч), привлечены к уголовной ответственности — 43.

Напомним, что нахождение в общественных местах без маски в условиях возникновения и распространения карантинных и других опасных инфекций вопреки специальным требованиям уполномоченного органа влечёт наложение штрафа до 5 БРВ.

Из-за повторного роста числа подтверждённых случаев COVID-19 в Ташкенте было принято решение об установлении строго контроля над соблюдением карантина. Столичный штаб по борьбе с коронавирусом также предложил временно запретить массовые мероприятия, если ситуация с распространением инфекции будет ухудшаться.

Позже по этому поводу состоялось заседание Специальной республиканской комиссии, где определили порядок проведения Навруза с учётом эпидемиологической ситуации.