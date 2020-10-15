В Ферганской области начнут фиксировать граждан, находящихся в общественных местах без медицинских масок, с помощью камер видеонаблюдения. Новый порядок вводится с 17 октября. Об этом сообщила пресс-служба областного УВД.

Личность гражданина будет устанавливаться через специальную базу. Административный протокол, составленный сотрудниками органов внутренних дел и Центра санитарно-эпидемиологического благополучия, будет доставляться правонарушителю почтой по месту постоянного проживания.

Напомним, согласно части 1 статьи 54 Кодекса об административной ответственности (нарушение правил борьбы с эпидемиями) нахождение в общественных местах без маски в условиях карантина вопреки специальным требованиям уполномоченного органа наказывается штрафом в размере 5 БРВ (1 млн 115 тысяч сумов).