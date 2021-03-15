Начальника штаба Ташкента по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции, хоким столицы Джахонгир Артикходжаев 15 марта провёл специальное заседание, сообщила пресс-служба городской администрации.

В собрании приняли участие члены штаба — заместители хокима Ташкента, руководители секторов города, хокимы районов и начальники управлений. На собрании заслушаны данные Главного управления здравоохранения Ташкента и Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья «касательно увеличения в последние дни случаев заражения коронавирусной инфекцией в Ташкенте».

«Кроме того, отдельно отмечена важность взятия под контроль имеющейся ситуации, обеспечения полного соблюдения действующих карантинных требований и норм во всех районах, махаллях, на рабочих местах и в образовательных учреждениях нашего города, а также в местах скопления людей — на рынках, в торговых центрах и общественном транспорте», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, даны поручения и инструкции лицам, ответственным за предотвращение распространения коронавируса в столице и контроль за полным соблюдением населением действующих карантинных требований и санитарно-гигиенических норм.

В АО «Тошшахартранcхизмат» заявили, что пассажиры будут обязаны носить медицинскую маску, а также строго соблюдать установленные карантинные требования и санитарные нормы. Это решение принято с учётом «сложившейся эпидемиологической ситуации, для предотвращения распространения вируса COVID-19 и различных сезонных инфекций в общественном транспорте и защиты здоровья пассажиров».

Ранее мы сообщали, что 14 марта в Ташкенте было выявлено 93 подтверждённых случая коронаируса (последний антирекорд был зафиксирован 23 декабря — 107 случаев).