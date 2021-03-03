Заместитель председателя «Узавтосаноат» Азизбек Шукуров не смог предоставить информацию о том, выплачивает ли UzAuto Motors пошлины при импорте иномарок Tahoe, Equinox, Trailblazer и других.

«Акциз уже отменён прошлогодним постановлением не только для нас, а для всех — и производителей, и импортёров. Налог на добавленную стоимость выплачивается 100%. Государственные пошлины… я думаю, что не могу сейчас сказать, выплачиваем ли мы их или нет. Но я могу сказать, что UzAuto Motors осуществляет деятельность в рамках действующего законодательства. Иначе мы бы здесь не сидели», — сказал он.

Врио генерального директора UzAuto Motors Рустам Ражабов заявил, что импортёры Lada, Hyundai и других автомобилей из России, которые подтверждены сертификатом СТ-1, «находятся на равных условиях с UzAuto Motors и не платят пошлину».

«Мы платим то же самое, что и они», — добавил он.

Отметим, что таможенная пошлина не взимается, если автомобиль произведен в стране, с которой заключен договор о зоне свободной торговле (Россия, Украина, Казахстан и другие страны СНГ), а происхождение автомобиля подтверждается сертификатом СТ-1. Если уровень локализации производства составляет более 50% и собирается по полному циклу, тогда сертификат CT-1 выдаётся заводом производителем или Торгово-промышленной палатой страны-экспортёра.

На иномарки Chevrolet Tahoe, Equinox, Trailblazer и другие этот порядок не распространяется. Например, Trailblazer завозится из Таиланда, Tracker — из Китая. Equinox также привозили из Китая.

Ранее Азизбек Шукуров отметил, что доходы от продажи дорогих автомобилей — Equinox, Malibu и Tahoe — покрывают убытки от реализации удешевлённых моделей, таких как Spark и Nexia.

В ноябре депутаты направили запрос в Государственный таможенный комитет и Министерство финансов для получения подробной информации о льготах UzAuto Motors и Джизакского автомобильного завода при импорте автомобилей и утилизационном сборе. Предоставленные ГТК данные оказались конфиденциальными, то есть только для ознакомления и без возможности раскрыть ее для общественности.