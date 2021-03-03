Дороговизна автомобилей высокой ценовой категории UzAuto Motors связана с бизнес-моделью, которая направлена на компенсацию убытков от производства удешевлённых бюджетных моделей, сообщил журналистам во вторник заместитель председателя правления компании «Узавтосаноат» по экономике Азизбек Шукуров.

«Газета.uz» осенью сообщала, что UzAuto Motors заключила контракт с General Motors Overseas Distribution на поставку 8750 автомобилей Chevrolet Equinox в 2020—2021 годах. Сумма контракта составила почти 200 млн долларов, или около 22845 долларов за одну машину (цена по CIP/CPT). В Узбекистане Equinox продавался по 349 млн сумов (около 33,1 тысячи долларов).

Управляющий директор UzAuto Motors по маркетингу, продажам и автосервису Александр Сахапов прокомментировал разницу в цене.

«„Покупаем за 22 тысячи, продаём за 35 тысяч“ — это закупочная цена, которая приобретается из другой страны. Там ещё нет транспортных расходов, расходов по доставке, подготовке данного автомобиля. В итоге, с учётом всех этих расходов, в Узбекистане на модель Equinox в комплектации Redline, которая считается одной из топовых комплектаций данной модели, выходит цена в 33158 долларов», — сказал он.





Корреспондент «Газеты.uz» отметил, что в пояснительном письме к договору с General Motors Overseas Distribution была указана цена по CIP/CPT (когда продавец несёт расходы по перевозке к пункту назначения и оплачивает страхование).

«То, что вы увидели, это был первый лист пояснительной записки к этому договору, который вышел в интернете. Сам договор вы не читали… Есть надбавочная цена, которая даёт цену в 33158 долларов», — заявил Александр Сахапов.





Азизбек Шукуров также ответил на сообщения в интернете о том, что UzAuto Motors стал «генеральным импортёром» автомобилей Equinox, Traverse и Malibu.

Он заявил, что компания за год произвела 280 тысяч автомобилей в рамках полного цикла производства, при этом объём продаж Equinox, Malibu и других дорогих моделей составил только около 10 тысяч.

«Если взять соотношение, сколько автомобилей завезено в готовом виде и продано и сколько произведено, то доля дорогих автомобилей не превышает 5%. То есть в портфеле продуктов мы покупаем и продаём только 5% автомобилей, а 95% производим», — отметил он.

Азизбек Шукуров указал, что дорогие автомобили предназначены для клиентов с высоким уровнем дохода, а производимые 280 тысяч машин (Damas, Spark, Nexia, Cobalt) — это бюджетный сегмент.

«Бизнес-модель в UzAuto Motors выстроена так, что на бюджетные автомобили по мере возможности устанавливается очень минимальный доход. Я раскрою конфиденциальную коммерческую тайну, но [от продаж] таких автомобилей, как Spark и Nexia, дохода вообще нет. Не только нет дохода, но есть даже убытки. Чтобы была возможность реализации массовых автомобилей по низкой стоимости, мы устанавливаем высокую маржу для дорогих автомобилей. За счёт дохода от дорогих моделей мы покрываем убытки от дешёвых автомобилей», — объяснил он.

Замглавы «Узавтосаноат» сообщил, что в 2020 году из-за производства Spark и Nexia компания понесла чистый убыток в размере 550 млрд сумов. При этом за продажи Equinox, Malibu, Traverse и Tahoe принесли прибыль в 500 млрд сумов.

«Что лучше: снизить цены на Equinox, Malibu и другие и повысить стоимость Nexia, Spark, или лучше продолжать текущую бизнес-модель?» — сказал он.

Азизбек Шукуров отметил, что завод в прошлом году работал с рентабельностью в 6%.

На конец третьего квартала 2020 года чистая прибыль компании составила более 1,17 трлн сумов, что почти в два раза (на 94%) меньше показателя аналогичного периода прошлого года (2,28 трлн сумов).

Ранее «Газета.uz» писала, что стоимость новой модели, которая поступит в продажу в Узбекистане, — седана Chevrolet Onix — составит от 9 до 12 тысяч долларов. Ожидается, что локализация модели начнётся с четвёртого квартала 2022 года.

Накануне UzAuto Motors предупредила, что сроки поставок автомобилей сдвинутся на один-два месяца из-за дефицита полупроводников.