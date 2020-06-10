Эксперты Norma.uz подсчитали, как повлияет на стоимость импортных легковых автомобилей отмена акцизного налога и внедрение утилизационного сбора с 1 августа.
В настоящее время при ввозе в Узбекистан транспортных средств необходимо заплатить следующие платежи: таможенная пошлина, акцизный налог, таможенный сбор и НДС.
Транспортные средства категории М1: легковые автомобили (новые)
С рабочим объемом двигателя не более 1000 куб. см, средняя стоимость — 6000 долларов США
До 1 августа:
- Таможенная пошлина — 3240 (54% от средней стоимости);
- Акцизный налог — 1920 (32% от стоимости)
- НДС — 1674 (15% от суммы стоимости, таможенной пошлины и акцизного налога)
- Таможенный сбор — 25 (0,2% от стоимости, но не менее 25 долларов)
- Утилизационный сбор — 0
- Всего обязательные платежи — 6859
- Конечная цена — 12859
С 1 августа:
- Таможенная пошлина — 3240 (без изменений)
- Акцизный налог — 0
- НДС — 1386 (15% от суммы стоимости и таможенной пошлины)
- Таможенный сбор — 25 (без изменений)
- Утилизационный сбор — 659 (эквивалент 30 БРВ в долларах)
- Всего обязательные платежи — 5310
- Конечная цена — 11310
- Разница — на 1549 долларов дешевле
С рабочим объемом двигателя свыше 3000, но не более 3500 куб. см, средняя стоимость — 30000 долларов
До 1 августа:
- Таможенная пошлина — 18000 (60% от средней стоимости)
- Акцизный налог — 9300 (31% от стоимости)
- НДС — 8595 (15% от суммы стоимости, таможенной пошлины и акцизного налога)
- Таможенный сбор — 60 (0,2% от стоимости, но не менее 25 долларов)
- Утилизационный сбор — 0
- Всего обязательные платежи — 35955
- Конечная цена — 65955
С 1 августа:
- Таможенная пошлина — 18000 (без изменений)
- Акцизный налог — 0
- НДС — 7200 (15% от суммы стоимости и таможенной пошлины)
- Таможенный сбор — 60 (без изменений)
- Утилизационный сбор — 3955 (эквивалент 180 БРВ в долларах)
- Всего обязательные платежи — 29215
- Конечная цена — 59215
- Разница — на 6740 долларов дешевле
Таким образом, конечная цена легкового автомобиля, несмотря на введение утилизационного сбора, уменьшится, за счет отмены акцизного налога. Цена автомобиля с рабочим объемом двигателя не более 1000 куб. см снизится на 12%, а с рабочим объемом двигателя свыше 3000 куб. см — на 10%.
Отметим, что утилизационный сбор уплачивают как импортеры автомобилей, так и их производители в Узбекистане. Как это повлияет на выпускаемые в стране автомобили, пока неизвестно.
Kos !
Ничем не легче. Автомобиль как стоит вдвое дороже так и будет стоить благодаря пошлинам. Не выгодно правительству делать жизнь для кормящего его народа лучше, качественнее.
Расул Акбаров
Почти 2 раза подражает в обеих случаях. Наверно, и в других вариантах. Так что, ничего хорошего. ЖМ, процветай!
Jahongir Haitov
При этом неизменным остается тот факт, что автомобиль жителю Узбекистана обходится примерно (плюс-минус пара тысяч долларов) в ДВА раза дороже, чем он стоит.
А это означает, что местный производитель может продавать модели того же класса с завышением цены на 80 процентов, и все равно это будет дешевле для нас, обеспечивая сверхприбыли производителю.
Zud Mudrosty
А что насчёт электромобилей? Какова итоговая стоимость будет?