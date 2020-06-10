Эксперты Norma.uz подсчитали, как повлияет на стоимость импортных легковых автомобилей отмена акцизного налога и внедрение утилизационного сбора с 1 августа.

В настоящее время при ввозе в Узбекистан транспортных средств необходимо заплатить следующие платежи: таможенная пошлина, акцизный налог, таможенный сбор и НДС.

Транспортные средства категории М1: легковые автомобили (новые)

С рабочим объемом двигателя не более 1000 куб. см, средняя стоимость — 6000 долларов США

До 1 августа:

Таможенная пошлина — 3240 (54% от средней стоимости);

Акцизный налог — 1920 (32% от стоимости)

НДС — 1674 (15% от суммы стоимости, таможенной пошлины и акцизного налога)

Таможенный сбор — 25 (0,2% от стоимости, но не менее 25 долларов)

Утилизационный сбор — 0

Всего обязательные платежи — 6859

Конечная цена — 12859

С 1 августа:

Таможенная пошлина — 3240 (без изменений)

Акцизный налог — 0

НДС — 1386 (15% от суммы стоимости и таможенной пошлины)

Таможенный сбор — 25 (без изменений)

Утилизационный сбор — 659 (эквивалент 30 БРВ в долларах)

Всего обязательные платежи — 5310

Конечная цена — 11310

Разница — на 1549 долларов дешевле

С рабочим объемом двигателя свыше 3000, но не более 3500 куб. см, средняя стоимость — 30000 долларов

До 1 августа:

Таможенная пошлина — 18000 (60% от средней стоимости)

Акцизный налог — 9300 (31% от стоимости)

НДС — 8595 (15% от суммы стоимости, таможенной пошлины и акцизного налога)

Таможенный сбор — 60 (0,2% от стоимости, но не менее 25 долларов)

Утилизационный сбор — 0

Всего обязательные платежи — 35955

Конечная цена — 65955

С 1 августа:

Таможенная пошлина — 18000 (без изменений)

Акцизный налог — 0

НДС — 7200 (15% от суммы стоимости и таможенной пошлины)

Таможенный сбор — 60 (без изменений)

Утилизационный сбор — 3955 (эквивалент 180 БРВ в долларах)

Всего обязательные платежи — 29215

Конечная цена — 59215

Разница — на 6740 долларов дешевле

Таким образом, конечная цена легкового автомобиля, несмотря на введение утилизационного сбора, уменьшится, за счет отмены акцизного налога. Цена автомобиля с рабочим объемом двигателя не более 1000 куб. см снизится на 12%, а с рабочим объемом двигателя свыше 3000 куб. см — на 10%.

Отметим, что утилизационный сбор уплачивают как импортеры автомобилей, так и их производители в Узбекистане. Как это повлияет на выпускаемые в стране автомобили, пока неизвестно.