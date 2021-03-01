Следственное управление при УВД Сурхандарьинской области завершило следствие по уголовному делу по блогеру Отабеку Сатторий и передало обвинительное заключение в прокуратуру для дальнейшего направления дела в суд, сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана.

По данным департамента, расследование уголовного дела в отношении Отабека Сатторий показало, что в период с июня 2020 года по январь 2021 года он совершил такие преступления, как вымогательство, клевета и оскорбление в отношении Исроила Х., Мастоны А., Насибы Н., Тухтамиша К., Уткира Т., Ашура Х., Зокиржона Х. и Лочина Т., преследуя цель извлечь материальную выгоду у некоторых из них.

По результатам следственных действий Следственное управление при УВД Сурхандарьинской области 24 февраля предъявило Отабеку Сатторий обвинение по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 165 (вымогательство, совершённое повторно или опасным рецидивистом в крупном размере) и пункту «а» части 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере), пунктам «а» и «г» части 3 статьи 139 (клевета, соединенная с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, из корыстных или иных низменных побуждений) и пункту «а» части 3 статьи 140 (оскорбление в связи с выполнением потерпевшим своего служебного или гражданского долга) Уголовного кодекса.

Сотрудники ОВД Термеза Сурхандарьинской области задержали блогера Отабека Сатторий 29 января. В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой правоохранители насильно сажают мужчину в автомобиль и увозят его. Изначально уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 165 (вымогательство), а затем переквалифицировано на часть 2 этой статьи.

Адвокат задержанного утверждал, что дело сфабриковано. На ситуацию отреагировали депутат Расул Кушербаев, посол Великобритании в Узбекистане, глава попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов, Комитет защиты журналистов (США) и другие. В ответ на это в МВД предупредили об ответственности за вмешательство в расследование уголовного дела.

Позже Генеральная прокуратура заявила, что УВД Сурхандарьи, возбудившее уголовное дело в отношении блогера Отабека Сатторий, не нарушало законов. На блогера поступили заявления по 7 случаям, отметили тогда в ведомстве. Суд оштрафовал его на 40 БРВ по статьям о клевете, оскорблении и распространении ложной информации.