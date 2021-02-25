Компании, связанные с сыном и братом хокима Джизакской области Эргаша Алибековича Салиева, участвуют в реализации нескольких проектов в области. Об этом сообщил блогер Davletov.uz.

9 ноября 2020 года постановлением правительства были утверждены инвестиционные проекты, которые планируется реализовать в Зааминском районе Джизакской области в 2020—2022 годах.





Среди инвесторов указана компания ААА Company, участвующая в проекте создания туристического лечебно-оздоровительного комплекса. Совместное предприятие с уставным фондом 1,6 млрд сумов было зарегистрировано 16 марта 2018 года в Шараф-Рашидовском районе области. Руководителем указан Шухрат Кушбаков, а учредителями — Элбек Эргашевич Салиев (10%) и AAA Investment Company (90%).

Стоимость проекта оценивается в 14 млрд сумов, из которых 7 млрд сумов — средства компании, 5 млрд сумов — средства НБУ и 200 тысяч долларов — иностранные инвестиции. Сообщается, что решение хокима о выделение земли было принято ещё в 2019 году.

Кроме того, компания выразила заинтересованность в реализации проекта в сфере животноводства. Хоким района выделил землю в тот же месяц, когда было зарегистрировано совместное предприятие, отмечает Davletov.

Согласно рекламному материалу, опубликованному в СМИ, в марте прошлого года ААА Company представила проект боулинг-центра и 3D-кинотеатра, которые были построены в махалле «Учтепа» в Шараф-Рашидовском районе. Проект стоимостью 13 млрд сумов финансировался за счёт кредита НБУ.

AAA Investment Company была зарегистрирована в России с уставным фондом 1 млн рублей 22 февраля 2018 года, а её единственным учредителем является Шавкат Алибекович Салиев.





Это не единственный бизнес родственников. Они также владеют долями в компании Metan Korea (AAA Investment Company — 90%, Элбек Салиев — 10%), которая зарегистрирована 25 марта 2018 года в Фаришском районе с уставным фондом 3,2 млрд сумов и занимается розничной торговлей моторным топливом в специализированных магазинах.





Шавкат Салиев и Элбек Салиев также являются учредителями Fish CO с уставным фондом 2,2 млрд сумов (99,5 и 0,5% соответственно). Компания была зарегистрирована 4 мая 2011 года в Фаришском районе области. Основной вид её деятельности — пресноводная аквакультура.





Элбек Салиев владеет долей (25%) в компании Riser Sun, которая была зарегистрирована 6 ноября 2020 года и занимается строительством жилых зданий.

«Газета.uz» запросила комментарий в пресс-службе хокимията Джизакской области, но не получила ответа.