В феврале и ноябре текущего года инжиниринговая компания «Служба единого заказчика» хокимията Джизакской области провела конкурсы на благоустройство и украшение улицы Шарафа Рашидова в Джизаке. Блогер Davletov.uz обратил внимание, что победителем обоих конкурсов (один раз в качестве подрядчика) была признана компания My Flower.

Компания была основана в мае 2019 года, учредителями которой являются Салиева Наргиза Эргашевна (50,8%) и Холмуминов Зохиджон Холмурод угли (49,2%). Руководитель пресс-службы областного хокимията Акмал Бинокулов в ответ на запрос «Газеты.uz» о возможных родственных связях хокима Эргаша Салиева и Наргизы Салиевой сообщил, что не владеет информацией о личной жизни хокима.

«Газете.uz» удалось связаться с руководителем My Flower Дильшодом Каримовым, который по телефону подтвердил, что Наргиза Эргашевна Салиева является дочерью Эргаша Салиева.





В первом конкурсе стоимостью 1,069 млрд сумов, проведенном в феврале этого года, участвовали шесть компаний, среди которых были My Flower и фермерское хозяйство Xolmuminov Zoxid. Учредителем последнего со 100% долей является Нориева Шарофат Эргашевна.





Позже из-за нарушения правил оформления документов осталось только два претендента — компании My Flower и Ishtixon Trans Servis. Первая по итогам конкурса стала подрядчиком с лучшим предложением в 1,036 млрд сумов. Средства были выделены распоряжением хокима Джизакской области Эргаша Салиева из перевыполненной части местного бюджета.

Из портала государственных закупок следует, что 2 ноября 2020 года был объявлен другой проект на 1,009 млрд сумов по украшению улицы Шарафа Рашидова декоративными деревьями и цветами. На участие в конкурс документы подали всего три претендента — My Flower, ФХ «Xolmuminov Zoxid» и Ishtixon Trans Servis. Победителем конкурса снова стала первая компания, предложив лучшую цену — 946,2 млн сумов.

В свою очередь, в пресс-службе хокимията Джизака сообщается, что постановлением правительства от 2 ноября 2020 года начальником главного управления архитектуры и строительства Джизакской области был назначен Турсунов Махмуд Пардабоевич. Примечательно, что до своего назначения Махмуд Турсунов был руководителем компании Ishtixon Trans Servis.

В обеих случаях конкурсную комиссию возглавлял заместитель хокима Джизакской области по вопросам капитального строительства, коммунального хозяйства, благоустройства, промышленности и предпринимательства Акрам Рахмонкулов.

Ранее «Газета.uz» писала, что в Андижанской области компания Milano Biznes Servis выиграла госзаказы почти на 20 млрд сумов, учредителем которой являлся Мухиддин Кадиров — директор «Службы единого заказчика».