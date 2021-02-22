Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 февраля ознакомился с презентацией инвестиционных проектов, предлагаемых для реализации в Джизакской области.





В целом была представлена информация о 515 проектах, запланированных на 2021 год. Общая стоимость этих проектов — 35,5 трлн сумов.

«Газета.uz» обратила внимание, что в список проектов вошли три проекта в автомобильной отрасли в свободной экономической зоне «Джизак» на 2,4 трлн сумов (по курсу ЦБ на 22 февраля — 277,8 млн долларов).

ADM Jizzakh

Согласно презентации, в 2020 году планируется реализовать второй этап проекта по производству легковых автомобилей на заводе ADM Jizzakh компании Roodell. В сентябре на этой площадке был анонсирован выпуск автомобилей Kia), а затем — Lada и Renault.

Согласно данным Единого государственного регистра предприятий и организаций, единственным учредителем автозавода ADM Jizzakh, зарегистрированного в январе 2020 года, является Roodell (занимается розничной торговлей автомобилями и лёгким транспортом). В свою очередь, в Roodell долями владеют Мирбахром Асроров (33,4%), Данияр Давлетияров (33,3%) и Мурод-Мирза Шарипов (33,3%).

Стоимость проекта оценивается в 770 млрд сумов, производственная мощность — 100 тысяч автомобилей. Ожидается создание 860 рабочих мест. Кредитором должен выступить Эксимбанк Кореи.

Гендиректор Roodell Данияр Давлетияров в интервью «Газете.uz» рассказывал, что на первом этапе завод будет собирать автомобили методом крупноузловой сборки, совершая 195 операций. На втором этапе, к концу 2022 года, планируется запуск линий с цехами сварки, окраски кузовов и начало СKD-сборки.

«На втором этапе будем запускать абсолютно другой автомобиль, его сейчас нигде нет. В СНГ он не представлен. Это будет новый продукт Kia, который эксклюзивно будет производиться на территории Узбекистана для всего региона… По нашим подсчетам, это будет бюджетный автомобиль, который также будет идти на экспорт», — отмечал он.

Auto Motors Asia

Компания Auto Motors Asia готовится в 2021 году освоить в Джизаке производство микроавтобусов, коммерческих автомобилей и грузовиков.

Auto Motors Asia зарегистрирована 25 февраля 2020 года. Основной вид деятельности — производство моторных транспортных средств. Единственный учредитель и руководитель — Элдор Абдурасулов.

Проектная мощность составляет 27 тысяч автомобилей в год, объем инвестиций — 174,7 млрд сумов. Ожидается создание 500 рабочих мест.

Ранее «Газета.uz» писала, что иностранными партнерами компании могут стать китайские China Dong Feng Motor Industry и Нebei Changan Automile.

Джизакский автомобильный завод

Джизакский автомобильный завод в 2021 году планируется реализовать второй проект по производству коммерческих автомобилей Volkswagen.

Джизакский автомобильный завод был зарегистрирован 23 мая 2017 года. Заводом владеет Uzauto Commercial Vehicles Management — управляющая компания, созданная «Узавтосаноат» для управления предприятиями-производителями коммерческой техники.

Проектная мощность составляет 20 тысяч автомобилей в год, объем инвестиций — 1,44 трлн сумов. Запланировано создание 500 рабочих мест.

В конце июля прошлого года в Узбекистане открылся первый дилерский центр Volkswagen, где начались продажи легкого коммерческого автомобиля Caddy.

Тогда генеральный директор «Фольксваген Груп Рус» Маркус Озегович сообщал, что Volkswagen Group перейдет к следующему этапу сотрудничества в ближайшее время.

«Мы реализуем наши автомобили во многих странах мира. Однако количество стран, где мы производим их, намного меньше. И я счастлив, что Узбекистан войдет в список наших стран-производителей уже этой осенью», — заявлял он.

Согласно презентации, в три проекта будет вложено иностранных инвестиций на 99,5 млн долларов. Объём производство продукции может составить 22,2 трлн сумов, экспорта — 237 млн долларов, бюджетных поступлений — 2,5 трлн сумов.

Для этого планируется выделить 80 млрд сумов для строительства необходимой инфраструктуры в СЭЗ «Джизак».

Хоким Джизакской области Эргаш Салиев также заявил, что ведётся строительство частного университета в партнёрстве с рядом вузов Москвы. Кроме того, на основе предложения молодёжи планируется открыть в Джизаке, где развивается автомобильная отрасль, факультет Туринского политехнического университета в Ташкенте в сотрудничестве с Джизакским политехническим институтом.

Ранее мы сообщали, что несколько компаний Узбекистана намеревались освоить производство и сборку легковых автомобилей, пикапов, грузовиков, минивэнов и других авто в 2021—2023 годы. Президент также заявлял о планах по увеличению числа автопроизводителей.