В Узбекистане несколько компаний планируют наладить производство автомобилей, следует из инвестиционныой программы на 2021−2023 годы, утвержденной постановлением президента от 28 декабря (ПП-4937).

Navoi-Motors

Частная компания Navoi-Motors из Навоийской области намерена наладить в Карманинском районе производство пикапов, мини-грузовиков, минивэнов, внедорожников и электромобилей, а также тракторов.

Проектная мощность составляет 12 тысяч автомобилей в год. Проект оценен в 12 млн долларов, из них 6 млн долларов планируется освоить в 2021 году. Ожидается создание 100 рабочих мест.

Иностранным партнером указана австрийская компания Parsalpine Management Gmbн, которая также инвестирует в производство удобрений в Navoi Agro Fertilizers.

Manas Avto-sanoat

Компания Manas Avto-sanoat из Наманганской области запланировала выпуск 3000 грузовых автомобилей в год в Туракурганском районе.

Общая стоимость проекта составляет около 10 млн долларов. Ожидается создание 220 рабочих мест.

Иностранным партнером указана турецкая компания Manas Savunma AS.

Namangan Changan Motors

В инвестпрограмму также включена компания Namangan Changan Motors с производством и сборкой автомобилей. О ней мы уже сообщали в июле 2020 года.

Напомним, в свободной экономической зоне «Наманган» готовится производство малых грузовых автомобилей под китайским брендом Сhangan. Выпуск мини-грузовиков будет налажен в рамках проекта «Соотечественники за рубежом». В производство в общей сложности вложено 5,8 млн долларов. Это 800 тысяч долларов наманганского предпринимателя Жобирхона Хамидова, проживающего последние 10 лет в ОАЭ, а также 2 млн долларов иностранных инвестиций Mustafa Rent A Car L.L.C и банковский кредит на сумму 3 млн долларов. Из них 5 млн долларов планируется освоить в 2021 году.

На первом этапе компания Namangan Сhangan Motors будет выпускать в год 1800 мини-грузовиков грузоподъемностью 1−1,5 тонны и обеспечит работой 140 человек. Ожидается, что первые грузовики сойдут с конвейера в первом квартале 2021 года.

ADM-Jizzakh

В Джизаке планируется наладить производство автомобилей LADA и Renault. Ожидается, что автомобили будут собирать на заводе ADM-Jizzakh компании Roodell в свободной экономической зоне Джизак. Напомним, в сентябре на этой площадке анонсирован выпуск автомобилей Kia.

Согласно инвестпрограмме, проектная мощность составит 100 тысяч автомобилей в год. Проект оценивается в 60,9 млн долларов, из них 33,3 млн долларов намечено освоить в 2021 году.

Иностранным партнером компании указан Эксимбанк Кореи.

Auto Motors Asia

Компания Auto Motors Asia готовится освоить производство кроссоверов, грузовиков и микроавтобусов в Джизаке.

Проектная мощность составляет 27 тысяч автомобилей в год, а объем инвестиций — 16,2 млн долларов.

Иностранными партнерами указаны китайские China Dong Feng Motor Industry и Нebei Changan Automile.

Abbos-Eco Agro

В Сурхандарьинской области компания Abbos-Eco Agro планирует наладить производство легковых автомобилей, минивэнов и мини-грузовиков в Денауском районе.

Проект оценивается в 30 млн долларов, а мощность — 10 тысяч автомобилей в год.

Иностранным партнером выступит китайский холдинг Beijing Automotive Group (BAIC Group).

Нyundai Motor Uz Namangan

В инвестпрограмму также включена компания Нyundai Motor Uz Namangan с производством 3000 коммерческих грузовиков в год в Наманганской области совместно с Нyundai Motors и Evergreen Motors (Корея).

В ноябре 2018 года Узбекистан и Республика Корея подписали двустороннее соглашение о строительстве автомобильного завода Hyundai в Наманганской области. Также сообщалось, что первая продукция завода будет выпущена в сентябре 2019 года, а годовой объем производства составит 2500 малых грузовых автомобилей, микроавтобусов и автобусов. Но строительные работы по каким-то причинам были приостановлены.

И. о. хокима Наманганской области Шавкат Абдураззоков в декабре прошлого года сообщил, что узбекская сторона выполнила все обязательства по строительству автозавода в Намангане.

«По просьбе южнокорейских инвесторов выделено место в свободной экономической зоне. Подписано соглашение о сотрудничестве. Однако из-за изменения состава учредителей от южнокорейской стороны, а также в связи с изменением географии их деятельности в результате начала пандемии, работа над проектом была временно приостановлена», — приводит его слова УзА.

По словам главы области, партнеры предложили новое соглашение о сотрудничестве.

«Мы уже дважды провели переговоры по этому вопросу. Партнеры предложили новое соглашение о сотрудничестве. Мы подписали договор о привлечении дополнительных инвестиций и развитии предприятия. Теперь ждем подписания этого договора южнокорейской стороной. Наша цель — как можно скорее запустить данный проект. В настоящее время мы ожидаем ответных действий от наших партнеров», — сказал Шавкат Абдураззоков.

В рамках послания парламенту 29 декабря президент Шавкат Мирзиёев заявил, что «за счет развития здоровой конкуренции в автомобильной промышленности и создания равных условий предприятиям в сфере» будет увеличено число производителей.