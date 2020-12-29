Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках своего послания парламенту 29 декабря анонсировал отмену акцизов по 73 товарным позициям в пищевой, нефтяной и электротехнической промышленности с 2021 года.

Кроме того, в сфере ювелирного производства с 1 марта следующего года будет установлен порядок свободной продажи серебра производителям через биржу.

За счет развития здоровой конкуренции в автомобильной промышленности и создания равных условий предприятиям в сфере будет увеличено число производителей.

Глава государства отметил, что сегодня в государственных закупках участвуют всего 4% предпринимателей. В следующем году требования о прозрачности госзакупок будут распространены и на 24 крупных госпредприятия. В результате отечественные предприниматели смогут продавать этим предприятиям продукцию не менее чем на 10 триллионов сумов в год.

Отныне все государственные закупки будут находиться под общественным и парламентским контролем, подчеркнул президент.

Шавкат Мирзиёев заявил, что экономический рост Узбекистана будет обеспечиваться, в первую очередь, за счет создания конкурентоспособных производственных цепочек и наращивания инвестиций на эти цели. Согласно исследованиям Гарвардского университета, страна имеет все возможности и относительные преимущества в производстве промышленных товаров более 50 наименований.

В частности, имеются все условия для того, чтобы нефтехимическая, металлургическая, машиностроительная, электротехническая, фармацевтическая, строительная, текстильная, кожевенно-обувная, пищевая отрасли, а также сферы, связанные с «зеленой экономикой», стали «драйверами» национальной экономики. Необходимо принять все меры для поддержки инициатив частного сектора и новых проектов, развития кооперации в этих отраслях, указал он.

Правительству поручается до 1 апреля составить перечень перспективных кластеров и разработать специальную программу их ускоренного развития.

В дальнейшем необходимо нарастить потенциал по увеличению производства промышленной продукции «в режиме переработки на таможенной территории». В то же время следует сократить участие государства в реализации инвестиционной политики и увеличить долю частных и прямых инвестиций, заявил Шавкат Мирзиёев.

В области геологии в этом году на открытом аукционе инвесторам были реализованы права по 21 месторождению и перспективным площадям. В 2021 году еще 50 месторождений и перспективных площадок реализуют местным и иностранным инвесторам на основе открытых торгов.

В целом на следующий год Узбекистан поставил задачу освоить инвестиции на сумму 23 млрд долларов. В результате в 2021 году будет введено в эксплуатацию 226 крупных промышленных и инфраструктурных объектов.