Ташкентское городское управление по экологии и охране окружающей среды и прокуратура столицы создали специальную рабочую группу и провели и инвентаризацию деревьев на бульваре «Голубые купола». Об этом на пресс-конференции 17 февраля сообщил начальник Управления по вопросам биоразнообразия и охраняемых природных территорий Абдурашид Садиков.

«На бульваре „Голубые купола“ описано 1698 различных декоративных деревьев. Все они входят в число ценных видов деревьев. Также Управление по экологии Ташкента не получало заявок на вырубку деревьев [в парке]», — заявил Абдурашид Садиков.





Напомним, 3 февраля столичный хокимият объявил конкурс на создание проекта комплекса «Истиклол», посвященного 30-летию независимости Узбекистана. Решение установить монумент в одной из старейших и популярных зеленых зон Ташкента вызвало общественный резонанс. Жители города начали сбор подписей против строительства объекта.

Столичный хокимият заверил, что ни одно дерево не пострадает, а Ташкентское городское управление по экологии и охране окружающей среды проведёт опись и возьмёт под защиту все деревья на территории, где планируется поставить стелу.

В ходе встречи с общественностью 13 февраля хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев заявил, что возведение стелы является гарантом неприкосновенности бульвара в течении «столетий». По выступлению градоначальника было ясно, что вопрос о её строительстве непосредственно в этом парке уже решён.

Позже, 17 февраля, хокимият Ташкента представил макет бульвара «Голубые купола» с указанием места, где планируется строительство комплекса «Истиклол». В макете парк представлен в существующем виде — в знак того, что никаких изменений, кроме возведения стелы, не ожидается.

Напомним, мораторий на вырубку ценных пород деревьев и кустарников продлён до конца 2021 года.