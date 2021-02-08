Мораторий на вырубку ценных пород деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд, продлён до 31 декабря 2021 года. Это предусмотрено указом президента об утверждении Государственной программы «Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения».

В соответствии с документом, вводится обязательство по посадке в качестве компенсации за каждое срубленное дерево и кустарник 10 крупных саженцев, не уступающих по своей ценности срубленным деревьям и кустарникам, а также уходу за ними в течение не менее двух лет, а за незаконно вырубленные деревья и кустарники — по посадке 100 саженцев с условием ухода за ними в течение трех лет;

Дополнительно планируется внедрить систему поощрения граждан, которые выявили или предотвратили незаконную вырубку деревьев и кустарников. Государственному комитету по экологии и охране окружающей среды поручено в двухмесячный срок пересмотреть порядок возмещения нанесенного окружающей среде ущерба и «широко внедрить механизмы компенсации, направленные на восстановление природы».

Напомним, мораторий на вырубку вводился указом президента с 1 ноября 2019 года до 31 декабря 2020 года.

В период его действия уполномоченным госорганам запрещено выдавать разрешения на вырубку ценных видов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд.

Мораторий не распространяется на:

санитарную обрезку и вырубку деревьев и кустарников, поврежденных в результате воздействия природных факторов или вредителей, болезней растений, засыхающих или высохших, а также угрожающих безопасности жизни и здоровья человека, имуществу юридических и физических лиц;

вырубку деревьев и кустарников (тополь и другие быстрорастущие породы, тутовые плантации, фруктовые деревья и кустарники), выращиваемых для получения древесины и плодов;

вырубку деревьев и кустарников, выращиваемых на плантациях и/или являющихся собственностью юридического или физического лица.

В ноябре сообщалось, что за время действия моратория было незаконно вырублено 2298 кубометров кустарников и 7854 дерева, в том числе 3307 деревьев ценных и 4547 редких видов. При этом 167 нарушений было совершено должностными лицами.

За этот период в Госкомэкологии поступило 4018 обращений для получения разрешения на вырубку 188,9 тысячи деревьев и кустарников. 71% запросов (на вырубку 134,2 тысячи деревьев) был отклонён.