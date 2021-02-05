Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на внеочередном заседании Ферганского областного кенгаша народных депутатов в пятницу прокомментировал случаи коррупции в сфере строительства.

«Я ставлю подпись. Доверившись кому? Ставлю подпись, доверившись этим руководителям, министрам… Они должны честно и добросовестно осваивать деньги, выделенные для развития инфраструктуры», — приводит слова главы государства журналистка Азиза Курбанова.

Шавкат Мирзиёев прокомментировал обрушение шестиэтажного жилого здания в Джизаке. После инцидента оставшуюся часть здания начали сносить.

«А если бы там были люди? Говорят, что это построено за деньги предпринимателя. Он не за свои деньги строил, а за счёт банковского кредита. Замхокима по строительству (Акрам Рахмонкулов — ред.) отправлен в тюрьму. Куда смотрел Салиев (хоким Джизакской области Эргаш Салиев — ред.)?» — заявил он.

Мы писали, что заместитель хокима Джизакской области по вопросам капитального строительства, коммунального хозяйства, благоустройства, промышленности и предпринимательства Акрам Рахмонкулов был освобождён от должности. Этому предшествовало заявление президента от 15 января о том, что Акрам Рахмонкулов «предал политику президента». Руководитель страны тогда поручил генеральному прокурору Нигматилле Юлдашеву взять ситуацию под контроль и принять законные меры в отношении должностного лица и его команды.

«Газета.uz» также писала, что госзаказы на общую сумму свыше 290 млрд сумов, проводимые «Службой единого заказчика» хокимията Джизакской области, получили компании, учредители которых могут быть аффилированным лицами Акрама Рахмонкулова.

Позже стало известно, что в отношении бывшего замхокима Джизакской области Акрама Рахмонкулова и должностных лиц тендерной комиссии и частных предприятий возбуждено уголовное дело. Предъявлены обвинения в хищении, злоупотреблении властью и должностном подлоге.