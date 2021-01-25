В Джизаке начат снос недостроенного шестиэтажного жилого дома, часть которого обрушилась в начале января. Видеоролики об этом появились в социальных сетях.

Обрушение здания произошло вечером 10 января. Для изучения причин происшествия была образована правительственная комиссия во главе с первым вице-премьером Узбекистана Ачилбаем Раматовым.

Генеральная прокуратура сообщила о возбуждении в отношении должностных лиц территориальной инспекции по надзору в сфере строительства Джизакской области уголовного дела по статье 207 (должностная халатность) Уголовного кодекса.

В официальных сообщениях говорилось, что строительство вело фермерское хозяйство Barakali Qorako’l Chorvador. Его руководитель в интервью «Газете.uz» говорил, что продал имущественные права ещё до начала строительства.

Однако министр строительства Батыр Закиров заявил, что ответственные за строительство лица пытались переложить ответственность на других. При выдаче разрешений и строительстве имела место «прямая коррупционная схема», говорил он. По словам министра, похожие коррупционные схемы наблюдаются и в других регионах страны.

Батыр Закиров сообщал, что стоящее рядом с обрушившимся домом здание также было повреждено и должно быть снесено до того, как оно может нанести ущерб людям.