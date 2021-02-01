В третьей фазе клинических испытаний вакцины от COVID-19, разработанной китайской Zhifei Loncom Biofarmaceutical, примут участие 9000 добровольцев вместо 5000, как планировалось ранее. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инновационного развития Узбекистана.

Причиной расширения охвата испытаний, пояснили в Мининноваций, является вероятность уменьшения количества участников исследования в период между вакцинацией второй и третьей дозой препарата.

Кроме того, по причине стабилизации ситуации с COVID-19 в Узбекистане изучать влияние вакцины на реципиентов становится труднее, так как действие препарата определяется, когда вирус попадает в организм.

Министерство также напомнило, что половина добровольцев, участвующих в испытаниях, получают плацебо, а не вакцину.

Третий этапу клинических испытаний вакцины Zhifei Loncom Biofarmaceutical начался в Узбекистане в декабре прошлого года. В случае успешных результатов страна получит право приобрести вакцину по льготной цене.