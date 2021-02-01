Сенат Олий Мажлиса Узбекистана 5 февраля соберётся на 12-е пленарное заседание. Решение об этом принято на заседании Кенгаша Сената 1 февраля, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

На пленарном заседании, которое пройдет в форме видеоконференцсвязи, будет рассмотрен ряд законов. В их числе — закон о поправках в некоторые законодательные акты в связи с совершенствованием избирательного законодательства. Как мы уже писали, одним из главных изменений является перенос дня проведения выборов президента, в Законодательную палату, в Жокаргы Кенес Каракалпакстана, а также в представительные органы государственной власти с декабря на октябрь.

Сенаторы также рассмотрят законы «Об аудиторской деятельности», «Об установлении Дня дружбы народов», а также о внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы и другие законодательные акты.

Кроме того, намечено обсуждение отчета Кабинета министров об исполнении в 2020 году Государственной программы «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики» и результатов изучения исполнения программ по социально-экономическому развитию и сокращению бедности Баяутского, Бустанского, Алатского, Туракурганского и Каршинского районов и города Каттакургана в 2020—2022 годах.

Планируется также рассмотреть результаты парламентских запросов, направленных в правительство, о мерах для развития научной деятельности, об исполнении законодательства по обеспечению безопасности населенных пунктов и экономических объектов, расположенных в горных и предгорных территориях, на которых имеется опасность наводнений, селевых потоков, оползней, и другие вопросы.