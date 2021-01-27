Законодательная палата Олий Мажлиса приняла закон об установлении 30 июля в Узбекистане Днём дружбы народов. Об этом сообщил депутат Расул Кушербаев. Закон должен одобрить Сенат.

Как пишет депутат Акшагул Тулегенова в заметке на сайте нижней палаты парламента, решение об установлении Дня дружбы народов направлено на укрепление солидарности, толерантности, межнационального согласия в обществе, между народами и государствами.

Она напомнила, что в Узбекистане живут представители более 130 наций и народностей, а также 16 религиозных конфессий. В стране действует 141 национальный культурный центр.

30 июля является Международным днём дружбы. Этот день был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН 3 мая 2011 года. В резолюции по этому поводу говорится, что «дружба между народами, странами, культурами и отдельными лицами может вдохновить на усилия по обеспечению мира и даёт возможность навести мосты между обществами, которые чтят культурное многообразие».