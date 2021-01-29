Законодательная палата Олий Мажлиса на заседании 29 января приняла закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты в связи с совершенствованием избирательного законодательства. Об этом «Газете.uz» сообщили в Законодательной палате.

Об обсуждении поправок стало известно 25 января. Тогда же текст проекта закона был опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Одним из пунктов закона является внесение поправок в Конституцию, касающихся переноса дня проведения выборов президента, в Законодательную палату, в Жокаргы Кенес Каракалпакстана, а также в представительные органы государственной власти областей, районов и городов с первого воскресенья третьей декады декабря на первое воскресенье третьей декады октября (в этом году этот день выпадает на 24 октября).

В сообщении Законодательной палаты говорилось, что проведение выборов в конце года «приводит к затягиванию проведения послевыборных политических мероприятий, в частности, принятия Государственной программы».

В законе также определяются порядок включения граждан Узбекистана, проживающих за рубежом, в список избирателей, независимо от их консульского учета в дипломатических представительствах, а также правовые основания для голосования в переносных избирательных урнах по месту жительства или работы избирателей за рубежом.

Подробно о планируемых изменениях мы писали ранее.

Закон теперь должен одобрить Сенат.