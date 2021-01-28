Двести молодых людей из Ташкентской области были доставлены на Чирчикский военный полигон для участия в духовно-просветительских занятиях, правовых часах и военно-профессиональных учениях на основе решения Совета безопасности при президенте. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе областного ГУВД.

По данным Kun.uz, 27 января инспекторы профилактики Кибрайского района доставили молодых людей, ранее судимых, состоящих на учёте в органах внутренних дел и бесцельно проводящих своё время, в районный ОВД на собрание в 6:00 утра.

Оттуда парни были отправлены на Чирчикский военный полигон на 10 дней. При этом некоторые родители и близкие не были осведомлены, куда увозят молодых людей, пишет издание. Они просили их вернуть, но ответственные лица сообщили, что молодых людей могут отпустить только с разрешения инспектора профилактики.

Ситуацию «Газете.uz» прокомментировал руководитель пресс-службы ГУВД Ташкентской области Бобур Тулаганов. По его словам, после декабрьского молодёжного форума 12 января президент Узбекистана провёл расширенное заседание Совета безопасности. На нём были озвучены поручения по воспитанию «неорганизованной молодежи» в военно-патриотическом духе, усилению чувства любви к Родине.

На видеоселекторном совещании под председательством президента 27 января на сотрудников органов внутренних дел и прокуратуры также была возложена задача по работе с «неорганизованной молодёжью», направлению их в профессию и предотвращению преступности. Речь идёт о ранее судимых молодых людях (до 30 лет), не вставших на путь исправления и состоящих на учёте в органах внутренних дел.

«На заседание [Совбеза] было принято это решение, на основе которого пока 200 молодых людей по Ташкентской области [направлены на полигон]. Ранее судимые состоят на профилактическом учёте в органах внутренних дел. Проводится мониторинг, трудоустроились ли они, встали ли на правильный путь, не проводят ли бесцельно время. На основе этих отчётов [выяснилось], что некоторые не встали на правильный путь, то есть не нашли работу, гуляют по ночам на улице. Их называют неорганизованной молодёжью. Их собрали и привезли на военный полигон», — сообщил пресс-секретарь ведомства.

Он отметил, что в течение 10 дней молодёжь будет принимать участие в духовно-просветительских занятиях, правовых часах и военно-профессиональных учениях.

«Здесь не идёт речь о том, что их там заперли и не выпускают. Они там обеспечены местом проживания, трехразовым питанием… Цель этого мероприятия — после их возращения оказать им содействие в поиске работы через биржу труда», — сказал Бобур Тулаганов.

По его словам, некоторые молодые люди с плохим поведением, не вставшие на путь исправления, были привезены на полигон по просьбе родителей.

Пресс-секретарь сообщил, что в следующий раз планируется организовать встречу с родителя и молодыми людьми и подготовить презентацию предстоящих занятий.

Напомним, что на заседании Совбеза президент поручил организовать с использованием современной инфраструктуры, созданной в Вооруженных Силах, не только военно-патриотическое воспитание молодежи, но и обучение ее востребованным на рынке труда профессиям.

Кроме того, по поручению Шавката Мирзиёева Служба государственной безопасности привлекается к внедрению новой системы работы с молодёжью в разрезе махаллей. Президент, обращаясь к представителю СГБ в Бухарской области, заявил, что по итогам года будет требовать от него «работу только с неорганизованной молодёжью».