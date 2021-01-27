Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев возложил на Службу государственной безопасности задача по координации и системному изучению проблем молодёжи. Об этом он заявил 27 января на видеоселекторном совещании по вопросам обеспечения занятости и содержательной организации досуга молодежи, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Глава государства сообщил, что численность молодёжи до 30 лет составляет более 18 миллионов человек, это почти 55% населения. Официальная безработица среди молодых людей 18−30 лет составляет 17%, или 844 тысячи человек, это в 1,5 раза больше, чем общий уровень безработицы, а «неучтённое число безработных ещё выше».

«С учётом важности задачи мы впервые мы дали поручение службе безопасности: координация, обязательное выполнение задач, принятых руководителями районов, контроль и, вместе с тем, обязывание выполнять. Руководители соответствующих организаций по вопросам молодёжи, хокимы, заместители хокимов районов, заместитель начальника ОВД по вопросам молодёжи — вся система по работе с молодёжью внизу создана, но, к сожалению, из-за отсутствия результатов мы сегодня создаём эту систему», — объяснил президент.

По его словам, для решения вопроса безработицы республиканская рабочая группа на основе предложений и пожеланий 50 тысяч молодых людей сформировала «молодёжные программы» в разрезе районов и городов.

«Задача по реализации этих программ, а также системное изучение и координация социальных проблем молодёжи, как я сказал, возложена на Службу государственной безопасности. К сожалению, изучения на местах показали, что всё ещё сохраняются много недостатков по выявлению проблем среди молодёжи и системному их решению», — указал он.

Ранее Шавкат Мирзиёев обозначил пути решения проблемы молодёжной безработицы.