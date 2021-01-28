Пресс-служба президента Узбекистана и телеканал Sevimli TV представили специальный репортаж о поездке Шавката Мирзиёева в Бухарскую область 21−22 января. В нём представлены кадры, которые ранее не демонстрировались общественности.

В частности, в сюжете можно увидеть, как глава государства делает замечание министру сельского хозяйства, шутит с председателем махалли и даёт поручение военнослужащему Службы государственной безопасности по работе с «неорганизованной молодёжью».

В беседе с президентом один из председателей махалли рассказал о проблемах и предпринимателях, которые готовы помочь со снижением безработицы. Он выступал на узбекском языке, но в конце сказал: «В дальнейшем мы не будем подводить вас, ой, извините…»

«Ладно, ладно, хорошо, если не будешь подводить. Говори на любом языке, главное — не подводить», — сказал Шавкат Мирзиёев со смехом (вся реплика, кроме слова «подводить», была на узбекском).





Во время посещения агропромышленного комплекса предприятия Buxoro Varnet президент сделал замечание министру сельского хозяйства Жамшиду Ходжаеву за отсутствие сапог:

«Где [сапоги]? Тебе же говорили сапоги надеть. Их же нет», — сказал глава государства.

Кто-то из делегации ответил, что министр «сейчас переоденется».

«Известно, что большинство земель Бухарской области состоят из засоленной и песчаной почвы. На таких землях нелегко повысить урожайность. Для министра сельского хозяйства в этой работе понадобятся сапоги», — говорится в сюжете телеканала Sevimli.

При ознакомлении с деятельностью кластерного предприятия Bukhara Cotton Textile глава государства отдельно остановился на вопросах молодёжи. Он отметил пример тепличного хозяйства Buxoro Varnet, где организован учебный центр.

«Для нас главное — обучение. Автобус привезёт из Бухары 100 человек, их обучат за 10 дней», — сказал президент.

Кадр из видео.

По поручению Шавката Мирзиёева Служба государственной безопасности привлекается к внедрению новой системы работы с молодёжью в разрезе махаллей.

«Начал работу? Ты должен очень усердно работать. Ещё раз тебе даю поручение. Всё, что ты сделал — своим чередом, но по итогам года я буду с тебя спрашивать только одно: мне нужна [работа] только с неорганизованной молодёжью. Не нужно ходить в школы, колледжи и кричать „ура-ура“, мы уже это проходили. Для тебя как нового руководителя это будет испытанием», — сказал президент, обращаясь к представителю СГБ.

Ранее «Газета.uz» сообщала, что поручение СГБ заняться реализацией молодёжных программ, а также координацией и системным изучением социальных проблем молодёжи было дано по причине того, что система работы с молодёжью не работает.

Репортаж (на русском языке)

Репортаж (на узбекском языке)