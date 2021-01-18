Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 января провел встречу с хокимами и руководителями секторов столичных районов, председателями махаллей и молодежью Юнусабадского района, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Глава государства сообщил, что в течение 10 дней освободил от должностей двух министров (министры ЖКО и высшего и среднего специального образования Музаффар Салиев и Ином Маджидов) и нескольких заместителей министров (первый замминистра водного хозяйства Баходир Рузибоев, заместители министра сельского хозяйства Саидкамол Ходжаев и Ботиржон Сулаймонов, первый замминистра высшего и среднего специального образования Уктам Саломов, замминистра транспорта Даврон Дехканов).

Кроме того, два заместителя премьер-министра получили «последние выговоры и еле сохранили работу». Он не уточнил, кого имеет в виду.

«Почему? Если не могут тянуть телегу, должны уйти. Должны уйти. Чтобы тянуть телегу, органы местной власти должны быть самоотверженными, по сравнению с ними председатель махалли должен быть в 10 раз самоотверженнее», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Обращаясь к руководителям 63 махаллей Юнусабадского района (должности председателя в двух из них вакантны), призвал их перестать «дремать» и «проснуться». По его словам, председатели махаллей должны требовать от госорганов решать проблемы на местах.

Шавкат Мирзиёев отметил, что председатель махалли — это представитель президента, который «создаёт мост между президентом и народом».

«Справедливый или предательский, но оба являются мостами. Каким будет мост, зависит от работы махалли. Поэтому председатель махалли является зеркалом общества, её справедливостью и силой, которая сможет заставить поверить в завтрашний день. Сможем соответствовать этому? Если сможем, то добьёмся победы. Если не сможем, то снова потеряем многое в эту стремительную эпоху», — сказал он.