Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу посетил сход граждан махалли «Янгибог» Юнусабадского района Ташкента, где проживает около 7000 человек (более 2000 семей). Об этом сообщила пресс-служба президента.
В недавно построенном махаллинском гузаре состоялась беседа главы государства с активистами махаллей Юнусабадского района.
«Председатель махалли — это опора президента на низовом уровне», — сказал Шавкат Мирзиёев.
«Если мы изменим экономику махалли, изменится и наше общество. Для этого необходимо поддерживать инициативы молодежи, эффективно использовать программу „Каждая семья — предприниматель“», — добавил он.
Президент дал поручения по созданию управляющих компаний для качественного обслуживания домов, ремонту внутренних дорог и расширению бытовых услуг.
«Наличие в махаллях качественных условий, инфраструктуры и услуг — важный показатель уровня жизни населения. Результаты реформ и изменения проявляются прежде всего именно в махалле», — говорится в сообщении пресс-службы руководителя страны.
В недавнем послании парламенту президент подчеркнул, что руководители всех уровней должны изучать проблемы в махаллях, находить их решение, проводить такие изменения, которые люди ощутят на себе. Вместе с тем он выдвинул инициативы по расширению полномочий махалли, улучшению материального обеспечения ее председателя и работников.
Айгуль Сеитжанова
Наш Президент в нашу махаллю бы заехал-в Адоллат на 4квартале Юнусабада, то вообще бы дар речи поьерял бы. Ужасный бесплрядок!
Ирина Капралова
Люди просят разогнать поганой метлой всех этих дороговато. А тут поддержать..
Halida Ahmedova
Видимо махаллинский комитет теперь будет вечно несмотря на то, что люди не понимают, чем занимается председатель махалли в массивах многоэтажных домов
Татьяна
Председатель махалли — опора Президента. Сомневаюсь в этом и очень сильно! За год пандемии с махаллинского комитета ни разу даже не позвонили, чтобы спросить нуждаюсь ли я в чем- нибудь, т.к. пенсионер. Да и народное мнение о махалле говорит само за себя: никчемный орган.
bulion solst
все это конечно красивые слова, но если взглянуть фактам в лицо то так называемых домкомов еще создали при ссср, а если прочитать эту должность то она в ссср была для кошмаривания людей и чтобы нюхать чем занят каждый человек, знать каждый шаг и вздох людей, но не все так однозначно истоки такой низжей должности описывал Чарльз Диккенс в оливере твисте — чиновник по надзору за бедными (англ. relieving officer) и обычно этот чиновник возлагал свои обязанности на бидла — Бидл — это достаточно низкая приходская должность. Сначала чин бидл носил курьер приходских собраний. Помимо курьерских обязанностей бидл часто занимался исполнением распоряжений чиновника, ведающего в приходе для бедных. Позже чин бидл расширил свои функции, и по обязанностям стал выполнять работу, функции того самого чиновника.
вот и махалкомы лезут в жизни людей, присваивают себе незаконные полномочия, наш маханком вообще алкоголик со стажем, не стесняется бухать даже внутри казенного здания
Александр Македонский
С такой опорой легко потерять равновесие.
Aider Hurshidov
Председатели махали 28 куеш города Чирчика в общении гражданами бросает трубку телефона это называется ( это называется поворачиваться задом к людям ) Может уже пора повернут лицом к людям ото то место которым они поворачиваться уже поднодоело.
Flyer
а за чей счет будут повышать благосостояние председателя махалли?
если так денег лишних много — постройте обещанные дворцы культуры в каждом районе? компьютерные залы? книжные клубы?
Борзунов Алексей
Может мы в разных Вселенных живём? Управляющая Компания выбирается голосованием собственников, согласно закону.
P.S. сейчас все и вся возьмут “под козырёк“ и начнут силой загонять в УК, ссылаясь на устные заявления Президента и нарушая закон.
Антон Павлович
Мне казалось что опора Президента — Народ, который за него голосавал!