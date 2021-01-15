Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу посетил сход граждан махалли «Янгибог» Юнусабадского района Ташкента, где проживает около 7000 человек (более 2000 семей). Об этом сообщила пресс-служба президента.

В недавно построенном махаллинском гузаре состоялась беседа главы государства с активистами махаллей Юнусабадского района.

«Председатель махалли — это опора президента на низовом уровне», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«Если мы изменим экономику махалли, изменится и наше общество. Для этого необходимо поддерживать инициативы молодежи, эффективно использовать программу „Каждая семья — предприниматель“», — добавил он.





Президент дал поручения по созданию управляющих компаний для качественного обслуживания домов, ремонту внутренних дорог и расширению бытовых услуг.

«Наличие в махаллях качественных условий, инфраструктуры и услуг — важный показатель уровня жизни населения. Результаты реформ и изменения проявляются прежде всего именно в махалле», — говорится в сообщении пресс-службы руководителя страны.

В недавнем послании парламенту президент подчеркнул, что руководители всех уровней должны изучать проблемы в махаллях, находить их решение, проводить такие изменения, которые люди ощутят на себе. Вместе с тем он выдвинул инициативы по расширению полномочий махалли, улучшению материального обеспечения ее председателя и работников.