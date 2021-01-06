Заместитель министра транспорта Узбекистана Даврон Тулкинович Дехканов освобожден от должности указом президента, подтвердил «Газете.uz» источник в правительстве.

Такое решение было принято по итогам совещания под председательством премьер-министра Абдуллы Арипова и руководителя Администрации президента Зайнилобиддина Низомиддинова, прошедшего 4 января.

Даврон Дехканов работал заместителем министра транспорта с момента создания министерства в 2019 году, а прежде — заместителем председателя правления компании «Узбекистон темир йуллари».

Как сообщалось ранее, после этого же совещания был освобожден от должности министр жилищно-коммунального обслуживания Музаффар Солиев.

Кроме того, председателю Комитета по автодорогам Абдурахмону Абдувалиеву объявлен выговор, а министру строительства Батыру Закирову вынесено предупреждение.