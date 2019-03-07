Заместитель председателя Центрального банка Узбекистана Адхам Рустамович Исламов освобожден от должности, сообщили «Газете.uz» в ЦБ.

Адхам Исламов (1976 г. р.) занимал пост зампредседателя с февраля 2018 года, ранее работал главным консультантом Службы по координации социально-экономической политики Аппарата президента.

Саидкаххор Холхужаев. Фото: «Узагросугурта».

Новым зампредседателя Центробанка назначен Саидкаххор Мухаммадкаримович Холхужаев, с сентября 2017 года руководивший страховой компанией «Узагросугурта».