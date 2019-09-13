Директором Агентства по управлению государственными активами назначен Сунатулла Хусанович Бекенов, до этого работавший первым заместителем министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана. Постановление об этом 13 сентября подписал президент, сообщило Министерство юстиции.

Сунатулла Бекенов. Фото: mift.uz.

На этому посту он сменил Ахадбека Хайдарова, проработавшего на посту руководителя агентства с апреля.

Сунатулла Бекенов (1971 г. р.) — выпускник Национального университета Узбекистана и Банковско-финансовой академии. В разные годы занимал руководящие посты в Министерстве финансов, был министром экономики, работал первым заместителем председателя Государственного комитета по инвестициям.