Постановлением президента Шавката Мирзиёева «О дополнительных мерах по обеспечению здорового питания населения» утверждены Программа мер по формированию у населения образа жизни здорового питания в 2020—2025 годах и индикаторы ее реализации.

К 2025 году планируется увеличить среднюю продолжительность жизни населения с 75,1 до 76,4 лет: у мужчин — с 72,8 лет до 74,1 года, у женщин — с 77,4 до 78,7 лет. Кроме того, в течение следующих пяти лет запланировано остановить рост доли населения с ожирением на отметке 23,5%. В частности, правительство намерено сократить долю детей в возрасте до 5 лет с избыточным весом с 4,6 до 4%, а людей старшего возраста — остановить на 56,4%.

Ожидается также сокращение доли заболеваний, которые становятся причиной смерти населения в возрасте 30−69 лет:

сердечно-сосудистые заболевание — с 52,8% до 43%;

онкологические заболевания — с 15,1% до 14%;

сахарный диабет — с 5,7% до 5%;

хронические заболевания органов дыхания — с 1,1% до 0,9%.

Сама программа состоит из четырех частей. Прежде всего, будут усовершенствована нормативная база и имплементированы международные стандарты. В частности, ожидается изменение рецептуры полуфабрикатов, внесение поправок в закон о рекламе, разработка по рекомендациям ВОЗ норм по определению безопасного количества соли, сахара и жиров в продуктах и другие.

Будет проведена профилактика по снижению факторов, способствующих заболеваниям, связанных с неправильным питанием. Здесь запланирована пропаганда «программы пяти ключей» по обеспечению безопасного питания ВОЗ, трансляция по ТВ передачи «Правильно питаемся». Для каждого возраста будет разработана оптимальная норма питания, а также принята госпрограмма по бесплатному обеспечению населения витаминами и минералами.

Ожидается и полное переобучение кадров по направлениям гигиены питания, нутрициологии, диетологии. К примеру, врачи и медсестры будут повышать квалификацию по программе «Первые 1000 дней» ВОЗ по здоровому питанию беременных, кормящих матерей и детей в возрасте до 2 лет.

В рамках реализации также ожидается внедрение ИКТ в сферу организации здорового питания. Будут созданы спецканалы в социальных сетях по кратким консультациям, а на платформе «Соглом хаёт» появится раздел правильного питания. Ожидается формирование электронной базы безопасных продуктов и их производителей.

Как уже сообщалось, с 1 июля 2021 года поэтапно будет внедрена маркировка продуктов с повышенным содержанием соли, сахара и жиров, а также других вредных для здоровья добавок. Кроме того, планируется ограничить рекламу таких продуктов.

Напомним, 6 ноября на совещании под руководством президента по вопросам реформирования системы здравоохранения было сказано, что с 1 июня следующего года дети до 5 лет будут бесплатно получать витамины и питательные микроэлементы, а дети до 10 лет — противопаразитарные препараты. Беременным, кормящим матерям и детям до 15 лет будут предоставляться йодные препараты, а женщинам в возрасте до 35 лет — фолиевая кислота и препараты железа.