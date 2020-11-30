С 1 декабря в Узбекистане вступают в силу ряд изменений в законодательстве и другие нововведения, включая передачу полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях в компетенцию судов по уголовным делам, внедрение сертификатов по общеобразовательным предметам, создание Фонда медицинского страхования и другие. Обзор подготовлен «Газетой.uz» на основе данных Министерства юстиции.

Рассмотрение дел об административных правонарушениях в судах по уголовным делам

Согласно указу президента от 2 марта 2020 года (УП-5953), с 1 декабря поручено передать полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях в компетенцию судов по уголовным делам, а также внедрить систему поощрения добровольной оплаты штрафа лицом, совершившим правонарушение, предусмотренное в санкции соответствующей статьи Кодекса об административной ответственности до рассмотрения дела в суде и уполномоченных органах.

При этом указом президента от 24 июля 2020 года (УП-6034), передача полномочий административных судов по рассмотрению дел об административных правонарушениях судам по уголовным делам предусмотрена с 1 января 2021 года. Там же указано, что в региональных центрах и в Ташкенте начнут работу межрайонные административные суды, специализирующиеся на рассмотрении дел, вытекающих из административных и других публичных отношений, в связи с этим упраздняются районные и городские административные суды, сохраняются административные суды Каракалпакстана, областей и Ташкента.

Сертификаты по общеобразовательным предметам

В Узбекистане также внедряется национальная тестовая система оценки уровня знаний общеобразовательных предметов. На первом этапе — с 1 декабря 2020 года — вводится тестовая система по родному языку и литературе (на узбекском, русском и каракалпакском языках соответственно) и математике.

Начиная с приемной кампании в вузы 2021/2022 года при поступлении на бакалавриат обладателям сертификатов будут присуждены баллы пропорционально максимальным согласно их баллам в сертификате.

Фонд медицинского страхования

С 1 декабря создается Государственный фонд медицинского страхования. Его основными задачами определены:





внедрение и управление системой государственного медицинского страхования, а также обеспечение межведомственного сотрудничества в реализации единой государственной политики в данной сфере;

внедрение системы стратегических закупок медицинских услуг для обеспечения всех слоев населения качественной и необходимой медпомощью в рамках гарантированного пакета;

организацию аккумулирования, управления, целевого и эффективного расходования средств, выделяемых из госбюджета в целях финансирования гарантированного пакета в рамках пилотного проекта по внедрению новой модели организации системы здравоохранения и механизмов государственного медицинского страхования в Сырдарьинской области;

по результатам пилотного проекта реализацию необходимых мер по поэтапному внедрению системы государственного медицинского страхования в других регионах республики.

Общественные слушания проектов оценки воздействия на окружающую среду

Начиная с 1 декабря 2020 года Госкомэкологии организует совместно с Кенгашем Каракалпакстана, хокимиятами областей и Ташкента общественные слушания проектов оценки воздействия на окружающую среду по намечаемым видам деятельности, относящихся к I (высокий риск) и II (средний риск) категориям.

Модернизация исполнительного производства

Как сообщает Norma.uz, ряд изменений вводится с 1 декабря 2020 года:

а) новый порядок распределения следующих средств:

поступления по исполнительным документам о взыскании ущерба, нанесенного государству в результате совершения преступления;

госпошлины, уголовные и административные штрафы и иные виды взысканий в пользу государства;

средства от реализации арестованного имущества, подлежащего обращению в доход государства.

Они аккумулируются на отдельном казначейском счете, после чего 30% в Ташкенте и 50% в остальных регионах республики перечисляется пропорционально на расчетные счета, открытые для поддержки граждан, включенных в «Темир дафтар», «Аёллар дафтари» и «Ёшлар дафтари». Остальное распределяется между получателями и уровнями бюджетов бюджетной системы;

б) исполнительные документы о наложении административного штрафа представляются в органы БПИ после истечения сроков добровольной уплаты. К ним обязательно прилагается документ, подтверждающий вручение или направление правонарушителю постановления о наложении штрафа с уведомлением его о возможности добровольной уплаты;

в) имущество должников, арестованное в ходе принудительного исполнения, выставляется на первоначальный онлайн-аукцион, проводимый по принципу повышения цены, со скидкой 30% от стартовой цены, а по исполнительным документам о взыскании в Госбюджет — до 50% по решениям территориальных советов. Исключение составляют исполнительные документы о взыскании задолженности, обеспеченной заложенным имуществом;

г) устанавливаются новые размеры исполнительского сбора, взыскиваемого по исполнительным документам имущественного характера:

5% от взыскиваемой суммы — по документам, предусматривающим взыскание не более 1000 БРВ;

2% от взыскиваемой суммы — по исполнительным документам, предусматривающим взыскание свыше 1000 БРВ.

Сейчас исполнительский сбор по исполнительным документам имущественного характера составляет 1% от взыскиваемой суммы с должника-физлица и 2% — с должника-юрлица.

При объединении исполнительных производств, на которые наложен исполнительский сбор, его размер не изменяется;

д) по исполнительным документам, находящимся в производстве органов БПИ, в Фонд развития Бюро принудительного исполнения отчисляется:

100% сумм исполнительского сбора, налагаемых работниками БПИ;

5% от сумм, взысканных в Госбюджет от ведения исполнительных производств (кроме взыскания налоговой задолженности за счет реализации имущества должников).

Поручительство и целевые гранты для развития биотехнологий

С 1 декабря 2020 года за счет средств Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности предоставляется:

поручительство по кредитам коммерческих банков, привлекаемым на реализацию инвестиционных проектов в сфере биотехнологий, в размере до 50% (50% включительно) суммы кредита, не превышающей 8 млрд сумов;

компенсация на возмещение процентных расходов по кредитам коммерческих банков, сумма которых не превышает 10 млрд сумов, привлекаемым на реализацию инвестиционных проектов в сфере биотехнологий в размере:

превышающем в 1,5 раза основную ставку Центрального банка, но не более чем на 5 процентных пунктов — по кредитам в национальной валюте;

30% ставки, установленной банками, но не более 4 процентных пунктов — по кредитам в иностранной валюте.

Зарубежные научные организации, внесшим прямые инвестиции в Узбекистан в размере не менее 3 млн долларов США для проведения научных исследований и осуществления инновационной деятельности в сфере биотехнологий, получат целевые гранты в размере до 10 млрд сумов на проведение научных исследований за счет средств, выделяемых из госбюджета для госпрограмм научной деятельности.

Укрепление экономического сотрудничества с Афганистаном

С 1 декабря в штатное расписание посольства Узбекистана в Афганистане вводится должность советника по торговым и экономическим вопросам.

До 1 декабря также было поручено открыть представительства компаний «Узбекнефтегаз», «Узкимёсаноат», «Узавтосаноат», ассоциаций «Узэлтехсаноат», «Узпромстройматериалы» и других в Сурхандарьинской области.

Что еще

С 1 декабря разрешена деятельность компьютерных игровых центров, следует из решения Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом. Отмечается, что решение принято в целях развития в стране электронного спорта.

Министерство народного образования Узбекистана напомнило о взимании платы за систему электронного школьного дневника Kundalik с 30 ноября.

В 2020 году срок уплаты земельного налога за земли сельскохозяйственного назначения переносится с 1 сентября на 1 декабря.