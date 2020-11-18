Министерство народного образования Узбекистана напомнило о начале взимания платы за систему электронного школьного дневника Kundalik.

Ранее министерство сообщало, что пользование сервисом будет платным, а сумма будет сопоставима со средней ценой бумажного дневника.

Стоимость годовой подписки определена в 9200 сумов. Для семей, в которых трое и более детей, предусмотрена скидка в размере 10%.

Оплатив эту сумму, родители и другие близкие родственники ученика смогут следить за его школьной жизнью в течение одного календарного года.

Внести плату за сервис можно по пластиковой карте и через платежную систему CLICK (инструкция). Оплата будет приниматься с 30 ноября.

23 ноября можно активировать последние 7 дней периода бесплатного пользования сервисом. Родителям рекомендуется войти в систему со своего профиля и проверить возможность просмотра дневников всех детей.

На сегодняшний день в Kundalik зарегистрированы 1557 школ Узбекистана, из них 1482 школы полностью отказались от ведения бумажного журнала и дневника.

Kundalik находится в зоне TAS-IX, и интернет-трафик, в том числе через мобильных операторов, при работе c платформой не расходуется.