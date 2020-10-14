В Узбекистане поэтапно вводится национальная тестовая система оценки знаний по общеобразовательным предметам. Соответствующее постановление 12 октября утвердило правительство (ПКМ 646).

С 1 декабря 2020 года вводится тестовая система по родному языку и литературе (на узбекском, русском и каракалпакском языках соответственно) и математике, с 1 февраля 2021 года — по химии и биологии, а в 2022—2024 годах — по физике, географии и истории.

Начиная с приемной кампании в вузы 2021/2022 года при поступлении на бакалавриат обладателям сертификатов будут присуждены баллы пропорционально максимальным согласно их баллам в сертификате.

Проведением тестов и выдачей сертификатов могут заниматься Государственный центр тестирования или организация по оценке качества образования, созданная в установленном законодательством порядке.

Разработка тестовых заданий для национальной системы поручена Министерству народного образования и Государственной инспекции по надзору за качеством образования.

Плата за участие в тестах будет составлять 1,5 базовой расчетных величины на день оплаты, а сертификат можно получить, если соискатель набрал 60% или более от максимального балла. Срок действия сертификата составляет 3 года.

Документом также поручено внести предложение по созданию негосударственной образовательной организации «Центр по оценке знаний и навыков».

Эта организация должны будет заниматься разработкой и внедрением альтернативных методов оценки качества преподавания общеобразовательных предметов в школах, проведением отборочных, вступительных и итоговых экзаменов по заказу органов управления образованием и негосударственных образовательных учреждений, а также внедрением лицензий и сертификатов, дающих право заниматься педагогической деятельностью. К созданию центра поручено привлечь международные организации, занимающиеся оценкой качества образования.