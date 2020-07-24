Президент Шавкат Мирзиёев 24 июля подписал указ «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности судов и повышению эффективности правосудия», сообщил телеканал «Узбекистан 24».

Согласно документу, с 1 января 2021 года:

на базе областных и приравненных к ним судов по гражданским, уголовным делам и экономических судов образуются суды общей юрисдикции — суд Каракалпакстана, областные суды и Ташкентский городской суд с сохранением специализации судей и образованием судебных коллегий по видам судопроизводства;

с сохранением специализации судей и образованием судебных коллегий по видам судопроизводства; полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях передаются судам по уголовным делам;

в региональных центрах и в Ташкенте начнут работу межрайонные административные суды, специализирующиеся на рассмотрении дел, вытекающих из административных и других публичных отношений, в связи с этим упраздняются районные и городские административные суды, сохраняются административные суды Каракалпакстана, областей и Ташкента.

«Остается открытым вопрос относительно независимости деятельности независимых судов. Да, с 2019 года суды признали неправомочными более 2000 решений хокимов (из рассмотренных 4500 дел), однако сказать, что они полностью обеспечивают правосудие, довольно сложно», — говорится в сюжете телеканала.

Ожидается, что благодаря передаче рассмотрения административных дел уголовным судам снизится нагрузка на административные суды, что позволит им заняться обеспечением законности деятельности государственных органов власти и управления.

Всего в рамках указа должны быть оптимизированы более 200 районных и городских административных судов, на их базе в областных центрах создаются 14 межрайонных административных судов.

Документом Верховный суд определен высшей инстанцией в плане рассмотрения административных дел, и в его составе организуется коллегия по председательством первого заместителя главы Верховного суда.

По аналогии с США, Великобританией, Германией, Францией и Россией вводится институт предварительного слушания.

«В отечественном законодательстве не предусмотрены эффективные механизмы по выявлению и устранению допущенных недостатков в ходе следствия по уголовному делу до судебного рассмотрения. В 2019 году по 469 делам рассмотрение затянулось на месяцы, и в итоге в результате допущенных недостатков в ходе предварительного следствия они были возвращены прокурорам», — отмечается в репортаже «Узбекистан 24».

Указом также пересматривается порядок участия прокуроров в рассмотрении судебных дел. Так, отказ государственного обвинителя от обвинения влечет прекращение уголовного дела по реабилитирующим основаниям.

Кроме того, прокурор вправе истребовать из суда дело, по которому приговор, решение, определение и постановление суда вступило в законную силу, исключительно в случае обращения сторон.

Согласно документу, исключается участие прокурора по своей инициативе в судебном заседании при рассмотрении в судах гражданских и экономических дел, возбужденных по инициативе других лиц, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Отныне организация работы судов будет определяться в зависимости от численности населения и реального объема работы. С 1 января 2021 года внедряется принцип «Один суд — одна инстанция» с упразднением нескольких судебных этапов.

Судья Верховного суда Нодира Бобохонова сообщила, что в рамках данного принципа теперь предусматривается рассмотрение дел только по первой инстанции, в апелляционном и кассационном порядке.

«То есть на судебные решения, которые были рассмотрены по первой инстанции, могут быть привнесены апелляционные жалобы, и они будут рассматриваться в апелляционном порядке в областных судах, судебные решения в областных судах по первой инстанции будут рассматриваться в апелляционном порядке в Верховном суде и кассационном порядке. В связи с этим исключается право председателя Верховного суда, генерального прокурора и их заместителей привносить протесты на судебные решения», — заявила она.

В структуре Верховного суда создается судебный состав по рассмотрению инвестиционных споров и дел о конкуренциях. В компетенции судебного состава передается рассмотрение инвестиционных споров между физическими или юридическими лицами, осуществившими инвестиции в размере не менее суммы, эквивалентной 20 млн долларов, и государством, а также дела о конкуренции.

По желанию крупных инвесторов по инвестиционным спорам и сторон по делам о конкуренции дела данной категории могут быть рассмотрены непосредственном судебным составом в качестве суда первой инстанции, либо дело может быть передано в общеустановленном порядке по месту нахождения ответчика.

Таким образом, «указ не устанавливает исключительную подсудность, а относит к воле инвестора. По его желанию дело может быть рассмотрено в этом судебном составе. Другие инвесторы, которые не подпадают к числу крупных инвесторов, могут передать рассмотрение инвестиционных споров областным судам и приравненным к ним судам», пояснил судья Верховного суда Ибрагим Таджиев.