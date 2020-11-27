С 1 декабря разрешена деятельность компьютерных игровых центров, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана со ссылкой на решение Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом. Отмечается, что решение принято в целях развития в стране электронного спорта.

Открывающиеся центры должны соответствовать следующим санитарно-эпидемиологическим требованиям:

— игроки должны размещаться отдельно друго от друга, расстояние между столами должно учитывать социальное дистанцирование;

— сотрудники должны быть в медицинских масках и перчатках, а также соблюдать социальную дистанцию;

— у посетителей должна измеряться температура тела, клиенты с температурой 37 градусов и выше, с симптомами инфекции, а также без масок допускаться не должны;

— после каждого посетителя поверхности стола и других предметов должны дезинфицироваться.