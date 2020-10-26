Производство автомобилей в Узбекистане в январе-сентябре 2020 года увеличилось на 16% — с 186,4 тысяч до 217,7 тысяч, следует из данных Государственного комитета по статистике.

Источник: Госкомстат.

Кроме того, за этот период выпуск автомобильных двигателей вырос на 24%, автомобильного бензина — на 1,4% (до 769,1 тысяч тонн), радиаторов, глушителей шума и выхлопных труб, сцеплений, рулевых колес, рулевых колонок, картеров рулевых механизмов и их частей — в 1,4 раза.

При этом производство грузовых автомобилей упало на 27% — с 4028 до 2936 единиц. В отрасли сельскохозяйственного машиностроения, переданной в управление АО «Узавтосаноат», вдвое снизилось производство тракторов и сеялок.

В январе-сентябре этого года UzAuto Motors произвел 59252 автомобиля марки Cobalt (на 55,7% больше аналогичного периода 2019 года), 52689 — Nexia (на 1%), 39960 — Gentra (на 36,4%), 39631 — Damas (на 7,6%), 19980 — Spark (на 29,9%) и 6259 — Labo (на 16,5%). Все указанные модели собираются методом мелкоузловой сборки (CKD). Malibu и Tracker производятся методом крупноузловой сборки (SKD), поэтому они не включены в статистику.

Источник: Госкомстат.

Кроме того, по данным Госкомстата, за девять месяцев экспортировано 11135 автомобилей на 108,2 млн долларов. Экспорт легковых авто увеличился на 35,1 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то есть на 47,9%.

Набольшее количество автомобилей было экспортировано в Казахстан — 8985 машин на 91,7 млн долларов. Следом идут Азербайджан ($6,2 млн), Украина ($5,7 млн), Россия ($2,2 млн), Таджикистан ($1,1 млн) и другие страны ($1,3 млн).

Тем не менее, за этот же период Узбекистан импортировал 20482 автомобиля на 349,3 млн долларов.

На совещании под председательством президента 21 октября отмечалось, что необходимо довести в IV квартале производство автомобилей до 62 тысяч единиц, осуществить экспорт на 165 млн долларов, а также начать реализацию комплектующих и запчастей на внешнем рынке. Поручено разработать совместно с международными экспертами стратегию развития автомобильной промышленности в стране.

Напомним, в 2019 году чистая прибыль UzAuto Motors превысила 2,6 трлн сумов.

Ситуация на мировом авторынке

Автомобильный рынок, оказавшийся в рецессии по итогам 2019 года, из-за пандемии коронавируса в 2020 году переживает еще более тяжелые времена. В прошлом году продажи легковых автомобилей в мире упали на 4,4% — до 90,3 млн единиц. Обвал рынка стал самым масштабным со времен мирового финансового кризиса 2008 года, сообщило агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные консалтинговой компании LMC Automotive.

С начала 2020 года автомобильный рынок продолжал сокращаться из-за влияния пандемии, но в сентябре мировой рынок легковых и легких коммерческих автомобилей увеличился в годовом выражении на 0,5% до 7,6 млн. При этом, по итогам девяти месяцев, рынок составил 54 млн единиц и уменьшился на 19,4%.