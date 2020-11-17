Компания UzAuto Motors увеличила объемы производства трех моделей автомобилей из-за растущего спроса, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Как уточнили «Газете.uz» в компании, в январе-октябре UzAuto Motors увеличила выпуска Damas на 3%, Spark AT — на 20% и Nexia AT — на 43%.

Отмечается, что после заключения договора покупатель сможете получить свою машину в течении от 1 до 10 дней.

Как мы сообщали ранее, в январе-сентябре этого года UzAuto Motors произвел 59252 автомобиля марки Cobalt (на 55,7% больше аналогичного периода 2019 года), 52689 — Nexia (на 1%), 39960 — Gentra (на 36,4%), 39631 — Damas (на 7,6%), 19980 — Spark (на 29,9%) и 6259 — Labo (на 16,5%). Все указанные модели собираются методом мелкоузловой сборки (CKD). Malibu и Tracker производятся методом крупноузловой сборки (SKD), поэтому они не были включены в статистику.

Напомним, в 2019 году чистая прибыль UzAuto Motors превысила 2,65 трлн сумов. По итогам третьего квартала чистая прибыль компании составила более 1,17 трлн сумов, однако это почти в два раза (на 94%) меньше показателя аналогичного периода прошлого года — 2,28 трлн сумов. «Газета.uz» запросила комментарий у автопроизводителя, чтобы выяснить причину снижения.

Напомним, с 1 октября 2019 года автопроизводитель лишился льгот по НДС.

На совещании под председательством президента 21 октября отмечалось, что необходимо довести в IV квартале производство автомобилей до 62 тысяч единиц, осуществить экспорт на 165 млн долларов, а также начать реализацию комплектующих и запчастей на внешнем рынке. Поручено разработать совместно с международными экспертами стратегию развития автомобильной промышленности в стране.

Ситуация на мировом авторынке

Автомобильный рынок, оказавшийся в рецессии по итогам 2019 года, из-за пандемии коронавируса в 2020 году переживает еще более тяжелые времена. В прошлом году продажи легковых автомобилей в мире упали на 4,4% — до 90,3 млн единиц. Обвал рынка стал самым масштабным со времен мирового финансового кризиса 2008 года, сообщило агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные консалтинговой компании LMC Automotive.

С начала 2020 года автомобильный рынок продолжал сокращаться из-за влияния пандемии, но в сентябре мировой рынок легковых и легких коммерческих автомобилей увеличился в годовом выражении на 0,5% до 7,6 млн, а в октябре — на 2,3%. По итогам десяти месяцев 2020 года реализация автомобилей в мире составила 61,8 млн единиц (-17%).