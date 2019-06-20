Государственный налоговый комитет и Министерство финансов Узбекистана прокомментировали возможное влияние налога на добавленную стоимость на цены автомобилей GM Uzbekistan на брифинге в среду.
Согласно проекту указа президента о мерах по упорядочению предоставления налоговых и таможенных льгот, с 1 октября планируется отменить ряд льгот по НДС, в том числе в отношении сельскохозяйственной техники, автотранспортных средств, комплектующих изделий, материалов и технологической оснастки, используемых в производстве автотранспортных средств. Ожидается, что GM Uzbekistan также станет плательщиком НДС.
Заместитель министра финансов Дильшод Султанов считает, что после введения НДС компании придется полностью пересмотреть свою логистику, транспортировку и расходы.
«Это станет требованием рынка. В некоторой степени мы поможем, отменим 3-процентный акциз. Но завод сам должен постараться снизить себестоимость на 10%. Без этого никак», — заявил он.
Заместитель председателя ГНК Мубин Мирзаев сообщил, что во время посещения Андижана встретился с местным производителем автозапчастей, который производил продукцию в 2−3 раза дешевле импортного аналога.
«Завод импортирует. Мы дали [компании] льготы, но она импортирует в 2−3 раза дороже цен на внутреннем рынке. Завтра, когда мы введем НДС, будет документ, счет-фактура. Нужно будет показать все импортируемое, цену. Сейчас никаких документов нет: откуда, у кого, сколько [покупает]. Никто не проверяет. Потому что льготы», — отметил замглавы ГНК.
Комментируя возможное повышение цен на автомобили GM Uzbekistan, учитывая монопольное положение компании, Мубин Мирзаев сказал, что стоимость в настоящее время и так высокая.
«Если посмотреть, то по сравнению с какими странами автомобили GM дешевле даже с учетом льгот? Ни с одной страной. Это не значит, что НДС снова повысит цены. Мы создадим конкурентные условия для компании, пересмотрим [таможенные пошлины] по импорту. Для производителя автомобиля или любой техники мы должны создать конкурентную среду, чтобы он по своему желанию не повышал цены», — сообщил он.
По его словам, то, что GM Uzbekistan годами получала льготы, не помогло создать условия для развития автомобильной отрасли.
В конце декабря 2018 года все налоговые льготы, кроме НДС, для компаний General Motors Uzbekistan, SamAuto и JV MAN Auto-Uzbekistan были отменены.
В ежегодном послании парламенту в конце прошлого года президент Шавкат Мирзиёев заявил, что в Узбекистане постепенно откажутся от налоговых льгот и преференций для создания справедливого налогового режима для всех участников рынка.
Алишер Расулов
“ГНК пересмотрит пошлины на ввоз иномарок, чтобы создать конкурентную среду для автопроизводителя“ Неужели лед тронулся или этот опять пустые слова?
Сейран
“Мы создадим конкурентоспособные условия для компании, пересмотрим [таможенные пошлины] по импорту.“
Что это значит? Пошлины на иномарки еще вырастут, чтобы GM осталась конкурентоспособной? Или наоборот снизятся для создания здоровой конкурентной среды?
Mardonov Umidjon A.
МинФин: Вы возвращаетесь во времена Р.С. Азимова!
Попомните мои слова
Muzaffar Khushmanov
“В ежегодном послании парламенту президент Шавкат Мирзиёев заявил, что в Узбекистане постепенно откажутся от налоговых льгот и преференций для создания справедливого налогового режима для всех участников рынка.“
Как же иронично. Президент хочет, чтобы льготы и преференции отменили, но там УзЧармСаноат хочет льготы и повышение таможенных расходов на импортную обувь. У нас управленцы либо живут в параллельной реальности либо я не знаю.
Ну а ГМ Узбекистан в очередной раз повысит ценники, когда есть такой стимул на повышение, как же такой причиной не воспользоваться, опять же груз ляжет на плечи потребителя.