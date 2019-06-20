Государственный налоговый комитет и Министерство финансов Узбекистана прокомментировали возможное влияние налога на добавленную стоимость на цены автомобилей GM Uzbekistan на брифинге в среду.

Согласно проекту указа президента о мерах по упорядочению предоставления налоговых и таможенных льгот, с 1 октября планируется отменить ряд льгот по НДС, в том числе в отношении сельскохозяйственной техники, автотранспортных средств, комплектующих изделий, материалов и технологической оснастки, используемых в производстве автотранспортных средств. Ожидается, что GM Uzbekistan также станет плательщиком НДС.

Заместитель министра финансов Дильшод Султанов считает, что после введения НДС компании придется полностью пересмотреть свою логистику, транспортировку и расходы.

«Это станет требованием рынка. В некоторой степени мы поможем, отменим 3-процентный акциз. Но завод сам должен постараться снизить себестоимость на 10%. Без этого никак», — заявил он.

Заместитель председателя ГНК Мубин Мирзаев сообщил, что во время посещения Андижана встретился с местным производителем автозапчастей, который производил продукцию в 2−3 раза дешевле импортного аналога.

«Завод импортирует. Мы дали [компании] льготы, но она импортирует в 2−3 раза дороже цен на внутреннем рынке. Завтра, когда мы введем НДС, будет документ, счет-фактура. Нужно будет показать все импортируемое, цену. Сейчас никаких документов нет: откуда, у кого, сколько [покупает]. Никто не проверяет. Потому что льготы», — отметил замглавы ГНК.

Комментируя возможное повышение цен на автомобили GM Uzbekistan, учитывая монопольное положение компании, Мубин Мирзаев сказал, что стоимость в настоящее время и так высокая.

«Если посмотреть, то по сравнению с какими странами автомобили GM дешевле даже с учетом льгот? Ни с одной страной. Это не значит, что НДС снова повысит цены. Мы создадим конкурентные условия для компании, пересмотрим [таможенные пошлины] по импорту. Для производителя автомобиля или любой техники мы должны создать конкурентную среду, чтобы он по своему желанию не повышал цены», — сообщил он.

По его словам, то, что GM Uzbekistan годами получала льготы, не помогло создать условия для развития автомобильной отрасли.

В конце декабря 2018 года все налоговые льготы, кроме НДС, для компаний General Motors Uzbekistan, SamAuto и JV MAN Auto-Uzbekistan были отменены.

В ежегодном послании парламенту в конце прошлого года президент Шавкат Мирзиёев заявил, что в Узбекистане постепенно откажутся от налоговых льгот и преференций для создания справедливого налогового режима для всех участников рынка.