В Министерстве инновационного развития 7 ноября обсудили организацию в Узбекистане третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Китае, сообщило издание Kun.uz.

По словам министра инноваций Иброхима Абдурахманова, китайские специалисты уже прибыли в Ташкент. В настоящее время составляется план мероприятий. Партнёры из КНР ознакомятся с семейными поликлиниками, отобранными для тестирования вакцины, а затем разработают структуру проведения испытаний. Ожидается, что из каждой поликлиники будет отобрано по 10 врачей и медсестер.

«Вчера приехали четыре человека, ожидаем прибытие еще пятерых китайских специалистов. В течение четырех месяцев они будут работать с нами в процессах проведения испытаний. Запланировано проведение тренингов с нашими врачами на темы, как проводить вакцинацию, в каком порядке и каким образом будет осуществляться наблюдение», — сказал министр инновационного развития. Он добавил, что тренинги начнутся на этой неделе.

Иброхим Абдурахманов отметил, что для координации всего процесса отобраны два учреждения — Центр передовых технологий и НИИ вирусологии Министерства здравоохранения.

«Подготовим социальные ролики для населения. Предоставим адреса и контакты отобранных поликлиник. С обратившимися добровольцами проведем разъяснительные беседы», — подчеркнул глава Мининноваций.

Ранее сообщалось, что в испытаниях ожидается участие 5000 человек. Достаточное количество вакцины уже доставлено в Ташкент и хранится в специальных условиях. Министр заявил, что после формирования группы добровольцев в каждой поликлинике исходя из возможностей начнется вакцинация определенного количества испытателей.

Иброхим Абдурахманов уточнил, что испытания не будут проводиться в регионах. «Проведем только в Ташкенте. Для этого должны быть определенные удобства. Очень важно организовать эффективный процесс мониторинга», — сказал он.

Главными во всём процессе испытаний будут врачи, а Министерство инновационного развития будет выполнять роль координатора, помощника в практической организации процесса и наблюдателя за правильным проведением мониторинга, уточнил министр.

В октябре Мининноваций договорилось с китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical о проведении третьей фазы испытаний вакцины в Узбекистане. Позже стало известно, что испытателям могут оплатить участие в исследовании.

В недавнем интервью газете «Халк сузи» («Народное слово») Иброхим Абдурахманов сообщал, что в Узбекистане будут проведены испытания не только произведенной в Китае вакцины, но и её аналогов из других стран.