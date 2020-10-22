В Министерстве инновационного развития 21 октября прошли переговоры по организации в Узбекистане клинических испытаний рекомбинантной вакцины против COVID-19, произведенной китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. Об этом сообщила пресс-служба Минииноваций.

Вакцина, разработанная компанией, является генно-инженерным белком поверхностного антигена коронавируса и безопасна по сравнению с аденовирусными и инактивированными вакцинами, говорится в сообщении. Белок будет вырабатывать в инфицированном организме антитела против себя самого.

В случае успешного завершения всех этапов клинических испытаний Узбекистан получит приоритет в закупке вакцины в числе первых и по низкой стоимости, отметили в Мининноваций.

Ожидается, что тестирование вакцины будет проводиться на добровольцах в возрасте 18 лет и старше. Перед началом испытаний представители КНР проведут несколько тренингов по разъяснению условий вакцинации.

Напомним, переговоры по испытанию данной вакцины начались в начале сентября. Тогда сообщалось, что третий этап клинических испытаний запланирован на четвертый квартал 2020 года. «Газета.uz» ранее объясняла о том, что такое третья фаза клинических испытаний вакцины.

В конце сентября также сообщалось, что Узбекистан заинтересован в испытаниях российской вакцины.