В Узбекистане будут проведены испытания не только произведенной в Китае вакцины от коронавируса, но и её аналогов из других стран. Об этом в интервью газете «Халк сузи» («Народное слово») заявил министр инновационного развития Иброхим Абдурахманов.

По его словам, в настоящее время Министерство здравоохранения работает над доставкой в Узбекистан не только китайской вакцины, но российской Sputnik-V. Министр отметил, что также ожидается завоз вакцины китайской компании Sinopharm, основанной на уничтоженных, обезвреженных вирусах. Он подчеркнул, что данная технология была разработана достаточно давно, и у вакцины высокий уровень готовности.

Иброхим Абдурахманов уточнил, что поставками данной вакцины занимается Минздрав, а Мининноваций, в свою очередь, ожидает поступление препарата на основе молекулы рекомбинантного белка.

«Для обеспечения населения вакциной от коронавируса мы должны испытать несколько вакцин. Это может быть и вакцина России, и европейской AstraZeneca, либо вакцина американской компании Moderna или же вот китайская вакцина, — сказал глава Мининноваций. — Проведение параллельных испытаний нескольких вакцин — требование времени. Потому что у коронавируса также есть несколько типов. Вакцина, созданная на одной территории, может быть недостаточно эффективной на другой. Ее эффективность может отличаться и в зависимости от генетики населения».

В октябре Мининноваций договорилось с китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical о проведении третьей фазы испытаний вакцины в Узбекистане. Сообщалось, что тестирование будет проводиться на 5000 добровольцах в возрасте от 18 лет.

Позже член штаба по борьбе с коронавирусом Барно Одилова заявила, что испытателям китайской вакцины могут оплатить участие в исследовании, а глава Мининноваций Иброхим Абдурахманов рассказывал, что никто не собирается делать из жителей Узбекистана «подопытных кроликов».