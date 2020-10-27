Третья фаза клинических испытаний произведенной в Китае вакцины, которую планируется провести в Узбекистане, в первую очередь коснется граждан, не болевших ранее COVID-19. Об этом в интервью Daryo.uz сообщила член штаба по борьбе с коронавирусом Барно Одилова.

В процессе испытания вакцины добровольцам могут оплатить их участие, добавила она. По словам представителя штаба, вакцинация будет проводиться согласно порядку, утвержденному Специальной республиканской комиссией.

«Вакциной против коронавируса нужно привить все население. Прежде всего, прививать будут тех, кто еще не болел этой болезнью. Потому что у переболевших уже есть иммунитет», — заявила член штаба и напомнила, что в Узбекистане испытания китайской вакцины будут проводиться на добровольцах.

Специалист отметила, что в случае обнаружения у испытателя последствий или побочных эффектов он сможет пройти лечение бесплатно.

Напомним, ранее было объявлено, что Министерство инновационного развития договорилось с Академией наук Китая о проведении в Узбекистане третьей фазы клинических испытаний вакцины, произведенной компанией Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.

Позже министр инноваций Иброхим Абдурахманов заявил, что на узбекистанцах «никто не собирается ставить опыты, как на кроликах». По его словам, чтобы внедрить применение вакцины в стране, нужно обязательно испытать ее.