Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 октября подписал указ «Об организационных мерах по сокращению теневой экономики и повышению эффективности деятельности налоговых органов».
В документе отмечается, что экспертные оценки и опросы среди субъектов предпринимательства показали сохранение в экономике высокого уровня теневого оборота, особенно в сферах торговли и общественного питания, автоперевозок, строительства и ремонта жилья, оказания услуг по проживанию. Это ущемляет экономические интересы добросовестных предпринимателей и создает для них неравные условия для ведения бизнеса, говорится в указе.
Для сокращения уровня теневой экономики и создания равных конкурентных условий для осуществления предпринимательской деятельности с 1 января 2021 года устанавливается следующий порядок:
- до 1 января 2022 года доходы субъектов малого предпринимательства в сфере общественного питания, полученные от физических лиц с применением банковских карт и бесконтактных платежей, не включаются в совокупный доход в целях обязательного перехода на уплату общеустановленных налогов;
- ставка налога с оборота для лиц, занимающихся риэлторской деятельностью, снижается с 25% до 13%;
- строительным организациям разрешается в срочном порядке нанимать работников без заключения договора с выплатой заработных плат наличными, объем которых не должен превышать 10% общего объема фонда оплаты труда за отчетный период (без учета суммы социального налога).
Стройорганизации наряду с обеспечением уплаты налога на доходы физических лиц и социального налога ежемесячно будут представлять в налоговые службы реестр нанятых без договора работников с указанием выплаченных им сумм.
Хозяйствующим субъектам разрешается приобретать товары (услуги) через корпоративные банковские карты без заключения договора, но с обязательным получением электронных счетов-фактур или чеков онлайн контрольно-кассовых машин.
До 1 января 2022 года налоговые органы уведомляют уполномоченного по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства при президенте Узбекистана о назначении налогового аудита и проведении выездных проверок.
Указом создается Специальная комиссия по сокращению теневой экономики, которую возглавит вице-премьер по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности, министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров. Основными задачами комиссии определены:
- создание условий для выхода бизнеса из «тени», мер по упрощению налогового режима, а также по расширению безналичных расчетов;
- адаптация принимаемых нормативно-правовых актов к установившейся практике ведения бизнеса;
- выявление и привлечение к ответственности физических и юридических лиц, уклоняющихся от уплаты налогов;
- координация деятельности по борьбе с теневой экономикой с организациями в сфере противодействия отмыванию денег и другие.
Специальной комиссии до 1 февраля 2021 года поручено разработать Стратегию по сокращению теневой экономики в 2021—2025 годах. Территориальные комиссии будут заниматься:
- содействием предпринимателям в легализации бизнеса, получении необходимых разрешений;
- борьбой с реализацией товаров, завезенных нелегально, или контрафактной продукцией, а также товаров, перемещаемых внутри страны без документов;
- предотвращением осуществления предпринимательской деятельности без регистрации и сокрытия выручки, в первую очередь — за счет выявления фактов нелегального производства, реализации и хранения подакцизной продукции;
- выявлением и пресечением фактов неформальной трудовой деятельности, в первую очередь — на объектах строительства и сферы услуг, а также выплаты заработной платы «в конвертах».
Центральному банку совместно с коммерческими банками в срок до 1 января 2021 года поручено внедрить технологии бесконтактной оплаты за товары и услуги, а также увеличить количество банкоматов и многофункциональных терминалов до 10 тысяч единиц.
Документом также утверждено проведение в 2020 году во всех регионах страны осуществленного в Ташкенте эксперимента по проведению чековых призовых игр на основании QR-кода либо фискальной отметки.
Государственному налоговому комитету предписано принять «дорожную карту» по присоединению Узбекистана к автоматизированному обмену налоговой информацией между налоговыми администрациями стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития.
У председателя ГНК появится постоянный советник по вопросам сокращения теневой экономики в лице иностранного эксперта, отобранного на конкурсной основе.
В структуре Счетной палаты создается Сектор по сокращению теневого оборота в экономике и выявлению дополнительных источников доходов бюджета, в Министерстве экономического развития и сокращения бедности — Управление анализа теневой экономики, в ГНК — Департамент налогового контроля, в Министерстве финансов — отдел по организации работы по сокращению теневой экономики.
ГНК для ускорения и первичного дооснащения Центра обработки данных налоговых органов современным серверным оборудованием и программным обеспечением в 2020 году будет выделено до 100 млрд сумов за счет перевыполнения доходов госбюджета.
В документе отмечается, что с 1 ноября 2020 года персонал органов государственной налоговой службы будет сокращен на 1154 штатные единицы, или на 10%.
Что не вошло в указ
В середине октября «Газета.uz» рассказывала об опубликованном для обсуждения проекте данного указа. В подписанную версию документа не вошли предложения:
- ограничение на посылки (с 1 января 2021 года предлагалось снизить норму беспошлинного ввоза курьерских посылок для граждан с 1000 долларов до 200 долларов и до 10 кг в квартал);
- разрешение физическим лицам оказывать услуги такси;
- запрет передвижения грузовых автомобилей (за исключением транзитных и импортных грузов, находящихся под таможенным контролем), без оформления электронных счетов-фактур, квитанций платежных терминалов и чеков онлайн-контрольно-кассовых машин на них;
- включение в перечень дополнительных сведений, предоставляемых налоговым органам посредством межведомственного электронного взаимодействия, данных о депозитах, кредитах и движении денежных средств на банковских счетах юридических и физических лиц на основе автоматических электронных запросов налоговых органов.