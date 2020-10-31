Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 октября подписал указ «Об организационных мерах по сокращению теневой экономики и повышению эффективности деятельности налоговых органов».

В документе отмечается, что экспертные оценки и опросы среди субъектов предпринимательства показали сохранение в экономике высокого уровня теневого оборота, особенно в сферах торговли и общественного питания, автоперевозок, строительства и ремонта жилья, оказания услуг по проживанию. Это ущемляет экономические интересы добросовестных предпринимателей и создает для них неравные условия для ведения бизнеса, говорится в указе.

Для сокращения уровня теневой экономики и создания равных конкурентных условий для осуществления предпринимательской деятельности с 1 января 2021 года устанавливается следующий порядок:

до 1 января 2022 года доходы субъектов малого предпринимательства в сфере общественного питания, полученные от физических лиц с применением банковских карт и бесконтактных платежей, не включаются в совокупный доход в целях обязательного перехода на уплату общеустановленных налогов ;

субъектов малого предпринимательства в сфере общественного питания, полученные от физических лиц с применением банковских карт и бесконтактных платежей, ; ставка налога с оборота для лиц, занимающихся риэлторской деятельностью, снижается с 25% до 13% ;

для лиц, занимающихся ; строительным организациям разрешается в срочном порядке нанимать работников без заключения договора с выплатой заработных плат наличными, объем которых не должен превышать 10% общего объема фонда оплаты труда за отчетный период (без учета суммы социального налога).

Стройорганизации наряду с обеспечением уплаты налога на доходы физических лиц и социального налога ежемесячно будут представлять в налоговые службы реестр нанятых без договора работников с указанием выплаченных им сумм.

Хозяйствующим субъектам разрешается приобретать товары (услуги) через корпоративные банковские карты без заключения договора, но с обязательным получением электронных счетов-фактур или чеков онлайн контрольно-кассовых машин.

До 1 января 2022 года налоговые органы уведомляют уполномоченного по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства при президенте Узбекистана о назначении налогового аудита и проведении выездных проверок.

Указом создается Специальная комиссия по сокращению теневой экономики, которую возглавит вице-премьер по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности, министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров. Основными задачами комиссии определены:

создание условий для выхода бизнеса из «тени», мер по упрощению налогового режима, а также по расширению безналичных расчетов;

адаптация принимаемых нормативно-правовых актов к установившейся практике ведения бизнеса;

выявление и привлечение к ответственности физических и юридических лиц, уклоняющихся от уплаты налогов;

координация деятельности по борьбе с теневой экономикой с организациями в сфере противодействия отмыванию денег и другие.

Специальной комиссии до 1 февраля 2021 года поручено разработать Стратегию по сокращению теневой экономики в 2021—2025 годах. Территориальные комиссии будут заниматься:

содействием предпринимателям в легализации бизнеса, получении необходимых разрешений;

борьбой с реализацией товаров, завезенных нелегально, или контрафактной продукцией, а также товаров, перемещаемых внутри страны без документов;

предотвращением осуществления предпринимательской деятельности без регистрации и сокрытия выручки, в первую очередь — за счет выявления фактов нелегального производства, реализации и хранения подакцизной продукции;

выявлением и пресечением фактов неформальной трудовой деятельности, в первую очередь — на объектах строительства и сферы услуг, а также выплаты заработной платы «в конвертах».

Центральному банку совместно с коммерческими банками в срок до 1 января 2021 года поручено внедрить технологии бесконтактной оплаты за товары и услуги, а также увеличить количество банкоматов и многофункциональных терминалов до 10 тысяч единиц.

Документом также утверждено проведение в 2020 году во всех регионах страны осуществленного в Ташкенте эксперимента по проведению чековых призовых игр на основании QR-кода либо фискальной отметки.

Государственному налоговому комитету предписано принять «дорожную карту» по присоединению Узбекистана к автоматизированному обмену налоговой информацией между налоговыми администрациями стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития.

У председателя ГНК появится постоянный советник по вопросам сокращения теневой экономики в лице иностранного эксперта, отобранного на конкурсной основе.

В структуре Счетной палаты создается Сектор по сокращению теневого оборота в экономике и выявлению дополнительных источников доходов бюджета, в Министерстве экономического развития и сокращения бедности — Управление анализа теневой экономики, в ГНК — Департамент налогового контроля, в Министерстве финансов — отдел по организации работы по сокращению теневой экономики.

ГНК для ускорения и первичного дооснащения Центра обработки данных налоговых органов современным серверным оборудованием и программным обеспечением в 2020 году будет выделено до 100 млрд сумов за счет перевыполнения доходов госбюджета.

В документе отмечается, что с 1 ноября 2020 года персонал органов государственной налоговой службы будет сокращен на 1154 штатные единицы, или на 10%.

Что не вошло в указ

В середине октября «Газета.uz» рассказывала об опубликованном для обсуждения проекте данного указа. В подписанную версию документа не вошли предложения: